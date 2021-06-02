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Какие новые машины покупали украинцы в мае (инфографика)

Какие новые машины покупали украинцы в мае (инфографика)

Количество новых легковых автомобилей, прошедших первую регистрацию в мае (без учета ТС специального назначения), по данным ГСЦ МВД, составило 8430 шт. Из них таких, которые зарегистрированы как продукты украинского производства – 676.

Об этом свидетельствует статистика auto.ria.

Среди производителей в лидерах Toyota и Renault, с небольшим преимуществом японского бренда. Следующие места в этом списке занимают KIA, Skoda и Nissan, который по сравнению с апрелем поднялся на 3 строчки. Кроме этой марки на 5 позиций улучшил свое месторасположение Hyundai, на 3 ступеньки поднялись Mazda и Citroen, также повысился интерес покупателей к автомобилям с логотипами Mitsubishi и Lexus.

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Среди легковых автомобилей класса «премиум» было продано по одному Lamborghini Urus и Maserati Levante, Bentley Continental и Flying Spur. Кроме них – еще на 3 Rolls-Royce Cullinan Black Badge и один Ghost.

Отечественные автомобили. Автомобилей, впервые зарегистрированных как изготовленные в Украине, в мае было 676. Больше всего из них – марки Skoda (407 шт.), кроме этого было 124 Lada, 100 KIA и 41 Renault.

Что касается отдельных моделей, которые были поданы на первую регистрацию в статусе «Сделано в Украине»:

  • Skoda Kodiaq (183 шт.);
  • Skoda Karoq (179 шт.);
  • KIA Rio X (73 шт.);
  • Lada Granta (43 шт.);

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  • Renault Arkana (41 шт.);
  • Skoda Fabia (32 шт.);
  • KIA Rio (27 шт.);
  • Lada Niva (25 шт.) и т.д.
По материалам Finance.UA
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