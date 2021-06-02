Какие новые машины покупали украинцы в мае (инфографика)

Количество новых легковых автомобилей, прошедших первую регистрацию в мае (без учета ТС специального назначения), по данным ГСЦ МВД, составило 8430 шт. Из них таких, которые зарегистрированы как продукты украинского производства – 676.
Об этом свидетельствует статистика auto.ria.
Среди производителей в лидерах Toyota и Renault, с небольшим преимуществом японского бренда. Следующие места в этом списке занимают KIA, Skoda и Nissan, который по сравнению с апрелем поднялся на 3 строчки. Кроме этой марки на 5 позиций улучшил свое месторасположение Hyundai, на 3 ступеньки поднялись Mazda и Citroen, также повысился интерес покупателей к автомобилям с логотипами Mitsubishi и Lexus.
Читайте также: Страны, в которых лучше всего путешествовать на авто
Среди легковых автомобилей класса «премиум» было продано по одному Lamborghini Urus и Maserati Levante, Bentley Continental и Flying Spur. Кроме них – еще на 3 Rolls-Royce Cullinan Black Badge и один Ghost.
Отечественные автомобили. Автомобилей, впервые зарегистрированных как изготовленные в Украине, в мае было 676. Больше всего из них – марки Skoda (407 шт.), кроме этого было 124 Lada, 100 KIA и 41 Renault.
Что касается отдельных моделей, которые были поданы на первую регистрацию в статусе «Сделано в Украине»:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине появятся новые дорожные знаки (фото)Позавчера, 23:18 - 2823 17
В Кабмине рассказали, что даст COVID-сертификат украинцам внутри страныВчера, 14:47 - 770 11
Зеленский: Каждый наш ребенок будет получать процент от добычи недрВчера, 12:00 - 2110 10
Кто получит 150 тыс. грн: нардепы предлагают увеличить размер «детских выплат»Вчера, 11:05 - 2910 6
Зеленский обещает избавить Украину от олигарховВчера, 17:02 - 731 5
Стоимость квартир на вторичке Киева (инфографика)Вчера, 14:00 - 2922
Кто получит 150 тыс. грн: нардепы предлагают увеличить размер «детских выплат»Вчера, 11:05 - 2910 6
Кличко о сроках строительства метро: на Троещину 4-5 лет, на Виноградарь - минимум одна станция в этом годуВчера, 10:00 - 2138 1
Зеленский: Каждый наш ребенок будет получать процент от добычи недрВчера, 12:00 - 2110 10
Газпром отказывается увеличивать транспортировку газа в ЕС через УкраинуВчера, 20:21 - 1521
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)02.06.2021, 17:10 - 853
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 803
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 974
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 2187 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 2237 7