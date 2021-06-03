В Украине стартует экологический проект «Зеленая страна» - Президент

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине начинают экологический проект «Зеленая страна», в рамках которого планируют за 10 лет увеличить площади лесов на 1 миллион гектаров.
Соответствующий указ о старте проекта глава государства подписал во время выступления на Всеукраинском форуме «Украина 30. Экология».
«Мы начинаем проект „Зеленая страна“. Сразу скажу — это не политический, а сугубо экологический проект для природы и окружающей среды. Мы поставили перед собой амбициозную, но достижимую цель — за 10 лет увеличить площади лесов на 1 миллион гектаров», — сказал Зеленский.
Он добавил, что для реализации этой цели в ближайшие три года планируют высадить в Украине 1 миллиард деревьев.
Также Президент отметил, что в Украине вся необработанная древесина реализуется через электронные аукционы, доходы государственных лесхозов увеличились на 1 млрд грн за 1 квартал этого года.
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