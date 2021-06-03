В Раде обещают еще семь дополнительных законов по деолигархизации

Замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук анонсировала наработку еще семи законопроектов в рамках деолигархизации. По ее словам, сейчас в Украине недостаточное законодательное поле, которое регулирует деятельность олигархов.
Об этом сообщает пресс-служба партии «Слуга народа».
Кстати, обо всех главныех изменениях в законодательстве, которые могут касаться ваших личных средств, мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе всех финансовых событий.
«Это антимонопольное законодательство, изменения в закон о политических партиях, очевидно, будет пакет законов большой. Есть решения, готовящиеся в процессе. Это нормально», — отметила парламентарий.
Напомним, глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев объяснил, почему именно Совет национальной безопасности и обороны будет формировать реестр олигархов. Проблема олигархической экономики и влияния олигархата на нее является настолько масштабной, что представляет угрозу национальной безопасности Украины, подчеркнул нардеп.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский: Каждый наш ребенок будет получать процент от добычи недр5 ч. назад - 1432 10
В Украине появятся новые дорожные знаки (фото)Вчера, 23:18 - 2313 7
Кличко рассказал, сколько Киев тратит на компенсацию проезда льготников3 ч. назад - 290 2
Рада внесла правки в закон о валюте: что изменится и кого это коснется03.06.2021, 12:10 - 2555 2
Попадание в реестр олигархов может создать проблемы их бизнесу за рубежом – министр юстиции4 ч. назад - 194 2
В Украине появятся новые дорожные знаки (фото)Вчера, 23:18 - 2313 7
Как начисляется и облагается налогом доход по депозитам: разъяснение ФГВФЛ9 ч. назад - 2301
Кто получит 150 тыс. грн: нардепы предлагают увеличить размер «детских выплат»6 ч. назад - 1739 2
Стоимость квартир на вторичке Киева (инфографика)3 ч. назад - 1492
Зеленский: Каждый наш ребенок будет получать процент от добычи недр5 ч. назад - 1432 10
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)02.06.2021, 17:10 - 787
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 761
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 938
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 2155 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 2201 7