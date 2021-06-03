В Раде обещают еще семь дополнительных законов по деолигархизации

Замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук анонсировала наработку еще семи законопроектов в рамках деолигархизации. По ее словам, сейчас в Украине недостаточное законодательное поле, которое регулирует деятельность олигархов.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Слуга народа».

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«Это антимонопольное законодательство, изменения в закон о политических партиях, очевидно, будет пакет законов большой. Есть решения, готовящиеся в процессе. Это нормально», — отметила парламентарий.

Напомним, глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев объяснил, почему именно Совет национальной безопасности и обороны будет формировать реестр олигархов. Проблема олигархической экономики и влияния олигархата на нее является настолько масштабной, что представляет угрозу национальной безопасности Украины, подчеркнул нардеп.

Справка Finance.ua:

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. В законопроекте объясняется, кто такой бенефециар, средства массовой инфомации, контролер, связанное лицо.