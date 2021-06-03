В G7 решили установить единый налог для корпораций не менее 15%

Министры финансов стран «Большой семерки» договорились о минимальном глобальном корпоративном налоге в размере не менее 15 процентов для таких транснациональных компаний, как Google, Apple и Amazon.
Об этом пишет reuters.
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Группа семи крупных развитых экономик согласилась поддержать минимальную глобальную корпоративную ставку не менее 15%, а компании платить больше налогов на рынках, где они продают товары и услуги. Однако сделка не четко определяет, на какой именно бизнес будут распространяться правила, имея в виду только «самые большие и самые выгодные транснациональные предприятия».
Как пишет издание, сначала нужно будет дойти до более широкого согласия на заседании G20, которое включает ряд стран с развивающейся экономикой, собрание которых должно состояться в следующем месяце в Венеции.
«Богатые страны годами пытаются договориться о способе получения больших доходов от крупных транснациональных компаний, таких как Google, Amazon и Facebook, которые часто зарабатывают прибыль в юрисдикциях, где они платят мало или вообще не платят налогов», — говорится в сообщении.
Администрация президента США Джо Байдена дала переговорам свежий толчок, предложив минимальную ставку налога на корпорации в размере 15%, что превышает уровень в таких странах, как Ирландия, но ниже самого низкого уровня в G7.
Германия и Франция также поздравили договоренность, хотя министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что будет бороться за более высокую минимальную ставку корпоративного налога, 15%, которую он назвал «отправной точкой».
«Компании больше не смогут уклоняться от своих налоговых обязательств, размещая свои доходы в странах с наименьшим налогом», — добавил министр финансов Германии Олаф Шольц.
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