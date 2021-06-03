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Минюст дал оценку законопроекту об олигархах

Минюст дал оценку законопроекту об олигархах

Законопроект об олигархах не содержит нарушений прав граждан, также этот документ не ставит задачу отбирать СМИ у владельцев.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в комментарии РБК-Украина.

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Министр отрицает, что законопроект предоставляет СНБО и Президенту чрезмерные полномочия, которые не предусмотрены Конституцией.

«Я с этим совершенно не согласен. Конституция не содержит перечень функций СНБО, она напрямую говорит, что функции СНБО должны определяться законом, и, собственно говоря, в закон о СНБО и вносятся изменения законопроектом (об олигархах. — Ред.)», — отметил он.

По его мнению, Президент выполняет «техническую функцию», когда вводит в действие решение СНБО.

Малюська также объяснил, почему именно СНБО будет решать, кто олигарх в Украине.

«Почему именно СНБО указан в законопроекте? Потому что вопрос олигархов является комплексным. То есть для того чтобы констатировать, что лицо является олигархом, необходимо иметь данные и от Антимонопольного комитета об активах, от налоговой, Минкульта, Нацкомтелерадио, и данные по собственности в медиа, и данные о причастности к политической деятельности. Не существует какого-либо органа, который мог бы так же комплексно оценить деятельность тех или иных лиц. Орган, который может аккумулировать всю эту информацию, — это СНБО», — заявил глава Минюста.

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Он также отрицает, что принятие закона об олигархах направлено на то, чтобы олигархи не имели влияния на СМИ. По его мнению, эта фактичность не является следствием опубликованного текста документа.

Министр также прокомментировал параллели между законом об олигархах и законом о люстрации, который раскритиковали в ЕСПЧ. В частности, Евросуд признал открытый реестр люстрированных лиц в Украине нарушением прав человека. Законопроект об олигархах тоже ставит целью создать открытый Реестр олигархов. Малюська не видит другого пути.

«Чтобы закон работал, необходимо, чтобы Реестр был публичным для того, чтобы чиновники могли знать, кто является олигархом, и подавать декларации о контактах с ним», — пояснил министр.

Малюська считает, что между законами о люстрации и об олигархах есть концептуальные различия и их нельзя сравнивать.

По материалам РБК-Украина
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