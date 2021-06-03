Microsoft Teams получит сквозное шифрование

В марте этого года Microsoft пообещала в ближайшем будущем наделить свою корпоративную платформу Microsoft Teams поддержкой функции сквозного шифрования. Недавно компания сообщила, что развёртывание функции стартует в начале июля. На её полную интеграцию потребуется около двух недель.

Сквозное шифрование — это шифрование информации в её источнике и дешифрование по назначению без возможности расшифровки промежуточными узлами. В Microsoft Teams сквозное шифрование (E2EE) будет использоваться для специальных VoIP-вызовов с двумя участниками, что позволит пользователям более безопасно передавать конфиденциальную информацию, например, пароли.

По данным портала MSPoweruser, эта функция может быть включена администраторами как для определённых пользователей, так и для всей организации. Затем пользователи могут включить сквозное шифрование, используя параметр «Сквозное шифрование вызовов» в разделе «Настройки -> Конфиденциальность». Запись и транскрипция вызовов при этом перестанут быть доступными.

Вызовы E2EE будут поддерживать только основные функции, такие как аудио, видео, демонстрация экрана, чат, а расширенные функции будут недоступны.

Шифрование будет работать только в том случае, если и вызывающий и получатель вызова включили E2EE в настройках. Сквозное шифрование будет доступно только в клиентах для ПК и мобильных устройств, но не в веб-версии Teams.