Эдвард Дубинский: безумный, безумный мир криптовалют

Bitcoin и другие криптовалюты, которые фанаты провозглашают освобождением и революцией на финансовом рынке. При этом которые демонизируют эксперты по личным финансам, — никогда не выходят из заголовков надолго.

С декабря 2020 года Bitcoin пережил судьбу драматических взлетов и падений:

16 декабря 2020 года — цена впервые достигает $ 20,000 за монету;

3 января 2021 года — стоимость вырастает почти на $ 5,000 в первые несколько дней года и превысит $ 34,000 долларов;

9 февраля 2021 года – новый рекорд в $ 48,000 после того, как производитель электромобилей Tesla покупает Bitcoin на сумму $ 1.5 миллиардов;

21 февраля 2021 года — цена достигает $ 58,354;

23 февраля 2021 года — падение до $ 44,845.72 (- 18.4% в течение одного дня);

13 марта 2021 года — устанавливается новый рекорд, цена достигает $ 61,701;

17 марта 2021 года — Morgan Stanley становится первым крупным банком США , предлагающим более состоятельным клиентам доступ к биткойн-фондам (хотя и в ограниченном размере, в не более 2.5% от общей чистой стоимости активов инвестора);

24 марта 2021 года — управляющий компании Tesla, Илон Маск, пишет в твиттере, что автомобили Tesla можно покупать за Bitcoin;

13 апреля 2021 года — новый максимум цены Bitcoin, в $ 63,375;

18 апреля 2021 года — крупнейшее однодневное падение цены Bitcoin за два месяца, на 25% до $ 55,000;

12 мая 2021 года — Илон Маск говорит, что его беспокоит воздействие криптовалюты Bitcoin на окружающую среду, в результате чего цена Bitcoin падает на 13% за один день. Продолжались заявления Маска, которые сильно влияли на курс Bitcoin и в июне…

Другие криптовалюты испытывают аналогичные колебания, как и Bitcoin, хотя падение у них не было таким резким. Ethereum, например, вырос более чем на 8% за 24 часа 26 апреля 2021 г., и чуть более чем на 10% в течение предыдущих семи дней.

Восстановится ли Bitcoin?

Ответ на этот вопрос — это гадание на кофейной гуще, и тут никто не может и не должен давать каких-либо гарантий.

Но, посмотрев на историю Bitcoin, она показывает на вероятность того, что его цена восстановится. Как только Bitcoin падает, он может так же быстро вырасти снова.

Помните, однако, что поскольку экологические проблемы в мире становятся все более приоритетными для инвесторов, возможно, выгоды от Bitcoin будут более скромными до того момента, пока Bitcoin не станет более экологичным.

Повторю, тут ни у кого нет хрустального шара, поэтому сказать что-то сейчас наверняка невозможно.

О других криптовалютах

Одна криптовалюта, которая приобрела огромное количество поклонников с момента ее запуска в 2015 году — это Ethereum (символ «ETH»). Его общая стоимость составляет сегодня около $ 238 миллиардов, что делает его второй по величине криптовалютой.

Ethereum — это не просто валюта, потому что она используется в смарт-контрактах, которые позволяют выполнять транзакции при соблюдении определенных условий. Платежный гигант Visa заявила, что начнет использовать Ethereum как способ записи транзакций с криптовалютой.

Цена на Ethereum выросла со $ 206 до $ 2,420 за последний год.

Появились и новые криптовалюты, как SafeMoon и Dogecoin, которые не используются широко, и, поскольку они новые, риски в них еще больше.

Тройка самых крупных криптовалют

Bitcoin, самая известная и первая крупная криптовалюта, запущенная в 2009 году и остается лидером рынка.

Его рыночная капитализация (фактически общая стоимость) — составляет $ 1.02 трлн по состоянию на 28 апреля 2021 года. Ethereum и Binance занимают второе и третье места с рыночной капитализацией $ 302 млрд и $ 85.5 млрд соответственно.

С 2009 года на сцене появился широкий спектр претендентов на криптовалюты, получившие название «альткойнов», в попытке попытаться составить конкуренцию Bitcoin. Возможно, читатели уже слышали о Ripple (рыночная стоимость = $ 61.7 млрд), Tether ($ 50 млрд) и уже названный Dogecoin ($ 37.9 млрд).

Является ли Bitcoin хорошей инвестицией?

Bitcoin — это высокорискованное капиталовложение. Я не могу это назвать инвестицией, потому что за Bitcoin мало что стоит. Его цена отражает и зависит не от каких-то фундаментальных ценностей или подлежащих активов, а от настроения и спроса к нему на рынке.

Эти мнения сильно подвергаются изменениям, в зависимости от того, что кто-то из известных людей, экспертов и лидеров финансовых институтов вдруг скажет или объявит.

В качестве свежего примера, заявление 12 мая И. Маском о том, что он поменял свое мнение, решив, что Tesla с данного момента больше не будет принимать Bitcoin. Это спугнуло рынок и цена Bitcoin за одну неделю упала с $ 56,705 до $ 37,002 (-34.7%).

Эта нестабильность может усугубиться. Крупные государства высказываются негативно против популярности криптовалют и уже заявили о планах создания своих «официальных» цифровых валют. Всегда существует риск, что существующие криптовалюты могут банально запретить, что сильно снижает их популярность.

Эдвард Дубинский, инвестор и финансист. Основатель и управляющий партнер компании Fintelect