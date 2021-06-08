Татьяна Кобзина: сертификат ТПП для применения форс-мажорных обстоятельств - не панацея

В условиях пандемии, вызванной COVID-19, все актуальнее становится вопрос признания карантина форс-мажорным обстоятельством, которое влияет на выполнение субъектом хозяйствования договорных обязательств.

Предлагаем рассмотреть, что на практике нам дает сертификат ТПП как подтверждение форс-мажорных обстоятельств, а также другие действенные механизмы, которые могут освободить субъекта хозяйствования от выполнения договорных обязательств.

Подтверждение форс-мажора для освобождения от штрафных санкций

Несмотря на то, что карантин отнесен к перечню форс-мажорных обстоятельств, это не означает автоматическое освобождение субъектов хозяйствования от ответственности.

Они должны доказать, что нарушение обязательства (условий договора) произошло вследствие введенных ограничений во время действия карантина.

Подтвердить наличие форс-мажорных обстоятельств можно путем получения сертификата, который выдается Торгово-промышленной палатой Украины и региональными уполномоченными ею торгово-промышленными палатами.

Такой сертификат необходимо получать на каждый договор, по которому возникли форс-мажорные обстоятельства.

Сертификат о форс-мажорных обстоятельствах не выдается автоматически и беспрекословно. Форс-мажорные обстоятельства должны объективно исключать выполнение обязательств по договорам.

Это означает, что субъект хозяйствования для получения сертификата о форс-мажорных обстоятельствах должен доказать, что при отсутствии карантина препятствий для выполнения определенной обязанности не возникло. Бремя доказывания такой причинно-следственной связи лежит на заявителе.

Также стоит отметить, что за получение сертификата взимается плата. Вместе с тем субъекты малого предпринимательства получают сертификат бесплатно.

Если Торгово-промышленная палата Украины отказала в выдаче сертификата о наступлении форс-мажорных обстоятельств, вы можете вернуть уплаченные средства, обратившись с соответствующим заявлением.

По общему правилу форс-мажор не освобождает от самого обязательства, а освобождает лишь от ответственности за невыполнение обязательств (штрафных санкций и пени).

Например, если вы являетесь арендатором торговых помещений, во время действия карантинных мер не осуществляли хозяйственную деятельность и, соответственно, не платили арендную плату, то после ослабления карантинных ограничений и возобновления хозяйственной деятельности задолженность придется уплатить.

Получив сертификат ТПП, у субъекта хозяйствования появляется лишь шанс избежать штрафных санкций и пени за невыполненные вовремя обязательства, и то не всегда.

Однако, если положениями самого договора предусмотрено полное освобождение от выполнения обязательства в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, то в таком случае сертификат ТПП в подтверждение форс-мажора станет основанием для освобождения как от ответственности за невыполнение, так и от самого выполнения договорных обязательств на период действия обстоятельств непреодолимой силы.

Судебная практика говорит о том, что сертификат о форс-мажорных обстоятельствах не во всех случаях обязателен для доказательства обстоятельств непреодолимой силы, а в некоторых случаях не всегда достаточен.

Так, например, во время рассмотрения дела о взыскании штрафных санкций за нарушение условий государственного контракта суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что самого сертификата ТПП достаточно для признания форс-мажорными обстоятельств, из-за которых сторона по контракту не смогла выполнить вовремя обязательства.

Однако Верховный Суд, выводы которого обязательны для учета судами предыдущих инстанций, не согласился с такой позицией и указал, что, рассматривая вопрос о наличии оснований для освобождения от ответственности за невыполнение (ненадлежащее выполнение) обязательств по договору, сертификат ТПП, который удостоверяет наступление форс-мажорных обстоятельств, сам по себе не является достаточным доказательством без учета других доказательств и обстоятельств дела (постановление ВС от 08.10.2020 по делу № 910/1931/19).

Итак, перед тем как начать судебную тяжбу с контрагентом, помните, что сам по себе сертификат ТПП не является достаточным доказательством, отдельно от других доказательств по делу.

Альтернатива форс-мажору

Прежде всего, освобождение от выполнения обязательства из-за форс-мажорных обстоятельства может быть предусмотрено самим договором.

Однако, если такое положение в договоре отсутствует, можно применить и другие механизмы.

Так, например, в пользу арендаторов действует положение Гражданского кодекса Украины, которое касается именно аренды и вне контекста форс-мажора: наниматель освобождается от платы за все время, в течение которого имущество не могло быть использовано им в силу обстоятельств, за которые он не отвечает (ч. 6 ст. 762 Гражданского кодекса Украины).

В случае, когда арендатор продолжает пользоваться помещением, но вынужденным образом, в ограниченном режиме (например, заведение питания, которое должно быть закрытым для посетителей, однаковыполняет заказ на доставку, или магазин непродовольственных товаров, который хоть и закрыт на период действия карантина, однако товар хранится в помещении магазина, а продажа осуществляется через интернет) – арендатор может воспользоваться другим правом: требовать уменьшения платы, если в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, возможность пользования имуществом существенно уменьшилась (ч. 2 ст. 762 Гражданского кодекса Украины).

Судебная практика по поводу освобождения от арендной платы или ее уменьшения сводится к тому, что толкование части шестой статьи 762 ГК Украины гласит, что освобождение нанимателя от платы за все время, в течение которого имущество не могло быть использовано им, распространяется только на те случаи, при которых совершенно невозможно пользоваться предметом найма.

Именно поэтому закрепляется освобождение от исполнения обязанности за все время. Обстоятельства, за которые не отвечает наниматель, должны охватывать собой те ситуации, при которых пользование предметом найма невозможно вообще, в том числе вследствие действий/бездействия наймодателя (определение ВС от 06.02.2020 по делу № 548/1269/18).

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Если ваш бизнес пострадал в результате введения жестких карантинных ограничений, помните, что сертификат ТПП не панацея для решения проблем.

В некоторых случаях и общие положения законодательства могут освобождать не только от штрафных санкций, но и от обязанности выполнять само обязательство.

Помните, что наличие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) как основание освобождения от ответственности и/или от выполнения самого обязательства по договору, в первую очередь, является стартом для проведения переговоров с контрагентом относительно этого.

Если же ваш контрагент не соглашается с вашими доводами, а ваш бизнес действительно пострадал от последствий карантинных ограничений, рекомендуем рассмотреть возможность доказать свою позицию в судебном порядке.

Следует также помнить, что в случае заключения внешнеэкономических договоров (контрактов), которые регулируются иностранным правом, вопрос форс-мажора будет регулироваться законодательством соответствующего иностранного государства, которое может содержать совсем другие правила.

Татьяна Кобзина, адвокат, ведущий юрист TOTUM LF