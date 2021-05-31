0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 17 0

В Укравтодоре заявляют о сокращении убыточности благодаря «Большой стройке»

В Укравтодоре заявляют о сокращении убыточности благодаря «Большой стройке»

По итогам 2020 года компании Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодора), благодаря оптимизации работы предприятий и большим объемам дорожных работ по программе Президента «Большая стройка» сократили убытки более чем в 16 раз.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора в Фейсбуке.

«Сводный финансовый отчет за 2020 год продемонстрировал: оптимизация работы подчиненных Укравтодору предприятий помогает выполнять самые большие за все времена независимости объемы строительства и ремонтов автодорог с меньшими убытками для государства», — отмечают в агентстве.

Всего в состав Укравтодора входят 23 субъекта хозяйствования. Из них 11 государственных предприятий являются экономически активными. За 2020 год они получили чистую прибыль в размере 13,5 млн грн. Лидером стало ГП «ГосдорНИИ» с прибылью 9,4 млн грн.

Еще 11 предприятий Укравтодора находятся в стадии ликвидации, реорганизации или вообще прекратили деятельность. Также в состав агентства входит акционерное общество ГАК «Автомобильные дороги Украины». Оно завершило год убыточным, но размер убытков по сравнению с позапрошлым годом уменьшился с 443,2 млн до 130 млн грн.

Суммарно по результатам 2020 года убытки 23 предприятий Укравтодора уменьшились более чем в 16 раз — с 1,6 млрд до 116,5 млн грн.

«Одним из ключевых факторов, который помог увеличить доходность государственных предприятий „с орбиты“ Укравтодора, стала реализация президентской программы „Большая стройка“», — рассказывают в Укравтодоре.

А вот убыточность отдельных предприятий обусловлена хроническими проблемами: устаревшей технической базой, отсутствием достаточного количества квалифицированных рабочих, судами и тому подобное. Укравтодор и Кабинет Министров работают над очисткой и стратегическим развитием таких предприятий.

Как сообщал Укринформ, в этом году по программе Президента «Большая стройка» будет построено и отремонтировано 6 500 км дорог и 245 искусственных сооружений, среди которых 150 мостов.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.