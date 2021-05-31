В Укравтодоре заявляют о сокращении убыточности благодаря «Большой стройке»

По итогам 2020 года компании Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодора), благодаря оптимизации работы предприятий и большим объемам дорожных работ по программе Президента «Большая стройка» сократили убытки более чем в 16 раз.
Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора в Фейсбуке.
«Сводный финансовый отчет за 2020 год продемонстрировал: оптимизация работы подчиненных Укравтодору предприятий помогает выполнять самые большие за все времена независимости объемы строительства и ремонтов автодорог с меньшими убытками для государства», — отмечают в агентстве.
Всего в состав Укравтодора входят 23 субъекта хозяйствования. Из них 11 государственных предприятий являются экономически активными. За 2020 год они получили чистую прибыль в размере 13,5 млн грн. Лидером стало ГП «ГосдорНИИ» с прибылью 9,4 млн грн.
Еще 11 предприятий Укравтодора находятся в стадии ликвидации, реорганизации или вообще прекратили деятельность. Также в состав агентства входит акционерное общество ГАК «Автомобильные дороги Украины». Оно завершило год убыточным, но размер убытков по сравнению с позапрошлым годом уменьшился с 443,2 млн до 130 млн грн.
Суммарно по результатам 2020 года убытки 23 предприятий Укравтодора уменьшились более чем в 16 раз — с 1,6 млрд до 116,5 млн грн.
«Одним из ключевых факторов, который помог увеличить доходность государственных предприятий „с орбиты“ Укравтодора, стала реализация президентской программы „Большая стройка“», — рассказывают в Укравтодоре.
А вот убыточность отдельных предприятий обусловлена хроническими проблемами: устаревшей технической базой, отсутствием достаточного количества квалифицированных рабочих, судами и тому подобное. Укравтодор и Кабинет Министров работают над очисткой и стратегическим развитием таких предприятий.
Как сообщал Укринформ, в этом году по программе Президента «Большая стройка» будет построено и отремонтировано 6 500 км дорог и 245 искусственных сооружений, среди которых 150 мостов.
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