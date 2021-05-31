Байден внес в черный список 59 компаний из Китая

Президент США Джо Байден подписал указ о внесении 59 китайских компаний в черный список. Среди них — одна из крупнейших в мире компаний в сфере телекоммуникаций Huawei. Запрет вступает в силу 2 августа 2021 года.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Этот исполнительный указ позволяет США запрещать инвестиции в китайские компании, которые подрывают безопасность или демократические ценности США и наших союзников», — говорится в документе.

В черный список попали 59 китайских компаний. Среди них — Huawei Technologies Co., Ltd, компания по производству микроэлектроники Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), производитель авиатехники Aviation Industry Corporation of China (AVIC), телекоммуникационные компании China Mobile Communications Group Co., Ltd., China Telecommunications Corporation, China United Network Communications Group Co., Ltd. строительная компания China Railway Construction Corporation (CRCC) и другие.

Отмечается, что данный указ «запретит любому человеку из США участвовать в продаже или покупке каких-либо ценных бумаг, продаваемых на бирже».

«Этот исполнительный указ не позволяет инвестициям США поддерживать китайский оборонный сектор, а также расширяет возможность правительству США реагировать на угрозы китайских компаний в сфере технологий слежки, которые способствуют наблюдениям как в Китае, так и за его пределами, за этническими меньшинствами или любым другим образом способствуют репрессиям и серьезным нарушением прав человека», — заявляет Белый дом.

Как сообщает Белый дом, этот указ призван способствовать «дальнейшему реагированию на чрезвычайную ситуацию, объявленную 12 ноября 2020 года в связи с угрозой, которую несет военно-промышленный комплекс КНР».

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