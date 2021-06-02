Компания Oppo получила патент на технологию мобильной телепатии

Китайский гигант по производству смартфонов, Oppo, запатентовал технологию, обеспечивающую передачу информации посредством мозговых волн. Документ был выдан 1 июня 2021 года, а заявка была подана в марте 2018 года. Это первая подобная разработка компании.
Об этом сообщает издание cntechpost.com.
В аннотации к патенту показано, что предлагаемый метод управления поможет передавать информацию волновым способом от одного пользователя другому пользователю.
Стоит отметить, что данная технология, на самом деле, требует нескольких патентов. Так, 6 апреля этого года компания заявила о получении патента на разработку метода получения мозговых волн, который может повысить эффективность и точность получения сигналов от этих волн электронными устройствами.
2 апреля Oppo стала владелицей патентов на разработку методов отслеживания сна, в которых упоминалось об использовании технологии мозговых волн. Данные патенты могут быть связаны с медицинскими устройствами, проектируемые компанией.
С 2020 года техногигант создает собственную экосистему Интернета вещей, куда входят и многочисленные носимые устройства. Например, смарт-браслеты имеют встроенные оптические датчики отслеживания уровня кислорода в крови и оптические датчики сердечного ритма, отслеживающие дыхание в режиме реального времени.
Смарт-часы Watch ECG также прошли сертификацию в качестве медицинского устройства класса II. Сертификат выдало Государственное управление по лекарственным средствам Китая.
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