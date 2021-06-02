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Компания Oppo получила патент на технологию мобильной телепатии

Компания Oppo получила патент на технологию мобильной телепатии

Китайский гигант по производству смартфонов, Oppo, запатентовал технологию, обеспечивающую передачу информации посредством мозговых волн. Документ был выдан 1 июня 2021 года, а заявка была подана в марте 2018 года. Это первая подобная разработка компании.

Об этом сообщает издание cntechpost.com.

В аннотации к патенту показано, что предлагаемый метод управления поможет передавать информацию волновым способом от одного пользователя другому пользователю.

Стоит отметить, что данная технология, на самом деле, требует нескольких патентов. Так, 6 апреля этого года компания заявила о получении патента на разработку метода получения мозговых волн, который может повысить эффективность и точность получения сигналов от этих волн электронными устройствами.

2 апреля Oppo стала владелицей патентов на разработку методов отслеживания сна, в которых упоминалось об использовании технологии мозговых волн. Данные патенты могут быть связаны с медицинскими устройствами, проектируемые компанией.

С 2020 года техногигант создает собственную экосистему Интернета вещей, куда входят и многочисленные носимые устройства. Например, смарт-браслеты имеют встроенные оптические датчики отслеживания уровня кислорода в крови и оптические датчики сердечного ритма, отслеживающие дыхание в режиме реального времени.

Смарт-часы Watch ECG также прошли сертификацию в качестве медицинского устройства класса II. Сертификат выдало Государственное управление по лекарственным средствам Китая.

По материалам Фокус
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