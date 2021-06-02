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Американская компания Czinger представила серийную версию гиперкара 21C (фото, видео)

Американская компания Czinger представила серийную версию гиперкара 21C (фото, видео)

Гиперкар имеет гибридную силовую установку мощностью 1233 лошадиные силы, однако она может быть дополнительно усилена до 1332 сил.

Силовая установка Czinger 21C состоит из 2,88-литрового двигателя V8 с двумя турбодвигателями, который работает в связке с двумя электродвигателями высокой мощности, по одному на каждое переднее колесо. Такая комбинация обеспечивает гиперкару молниеносное ускорение:

  • 0-100 км/ч – 1,9 секунды;
  • 0-300 км/ч – 8,5 секунды;
  • 0-400 км/ч – 27,1 секунды;
  • 0-300-0 км/ч – 13,8 секунды.


Фото: Czinger Vehicles

Заявленная максимальная скорость гиперкара – 452 ​​км/ч, что значительно превышает возможности, скажем, Bugatti Chiron.

Еще одна необычная вещь в Czinger 21C – его двигатель V8, разработанный для возможности использования различного топлива, включая метанол, а это означает, что он также может работать как транспортное средство с нулевыми выбросами.


Фото: Czinger Vehicles

Тираж Czinger 21C будет ограничен 80 экземплярами. Стоимость машин пока не называется.

На видео ниже показана предсерийная версия 21С.

По материалам Телеканал 24
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