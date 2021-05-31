В Украине подсчитали количество электромобилей

В Украине продолжает расти количество электромобилей, однако этот процесс происходит достаточно медленно.

Об этом пишет autogeek.

Несмотря на то, что ежемесячно в Украине доля автомобилей на электротяге растет, общее их количество пока не дошло и до 30 тысяч.

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Так, по состоянию на 1 июня в Украине зарегистрировали 28 005. Больше всего электромобилей ездит по улицам Киева — 6 068 единиц. На втором месте по количеству электротранспорта находится Одесса с отметкой в 4 114 единиц.

Третью позицию занимает Киевская область — здесь зарегистрировано 3 396 электромобилей.

А вот меньше электротранспорта покупают в Луганской области — там насчитывается только 39 электромобилей.

В целом же статистика имеет следующий вид:

Киев — 6 068 единиц;

Одесская обл. — 4 114 единиц;

Киевская — 3 396 единиц;

Харьковская — 2 715 единиц;

Днепропетровская — 2 302 единицы;

Львовская — 1 805 единиц;

Винницкая — 860 единиц;

Запорожская — 753 единицы;

Житомирская — 677 единиц;

Ровенская — 557 единиц;

Полтавская — 522 единицы;

Черновицкая — 426 единиц;

Николаевская — 421 единица;

Хмельницкая — 407 единиц;

Ивано-Франковска — 406 единиц;

Донецкая — 404 единицы;

Тернопольская — 381 единица;

Волынская — 369 единиц;

Черкасская — 362 единицы;

Закарпатская — 321 единица;

Херсонская — 196 единиц;

Сумская — 186 единиц;

Кропивницкая — 186 единиц;

Черниговская — 129 единиц;

Луганская — 39 единиц;

АРК — 3 единицы.

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