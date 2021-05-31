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В Украине подсчитали количество электромобилей

В Украине подсчитали количество электромобилей

В Украине продолжает расти количество электромобилей, однако этот процесс происходит достаточно медленно.

Об этом пишет autogeek.

Несмотря на то, что ежемесячно в Украине доля автомобилей на электротяге растет, общее их количество пока не дошло и до 30 тысяч.

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Так, по состоянию на 1 июня в Украине зарегистрировали 28 005. Больше всего электромобилей ездит по улицам Киева — 6 068 единиц. На втором месте по количеству электротранспорта находится Одесса с отметкой в 4 114 единиц.

Третью позицию занимает Киевская область — здесь зарегистрировано 3 396 электромобилей.

А вот меньше электротранспорта покупают в Луганской области — там насчитывается только 39 электромобилей.

В целом же статистика имеет следующий вид:

  • Киев — 6 068 единиц;
  • Одесская обл. — 4 114 единиц;
  • Киевская — 3 396 единиц;
  • Харьковская — 2 715 единиц;
  • Днепропетровская — 2 302 единицы;
  • Львовская — 1 805 единиц;
  • Винницкая — 860 единиц;
  • Запорожская — 753 единицы;
  • Житомирская — 677 единиц;
  • Ровенская — 557 единиц;
  • Полтавская — 522 единицы;
  • Черновицкая — 426 единиц;
  • Николаевская — 421 единица;
  • Хмельницкая — 407 единиц;
  • Ивано-Франковска — 406 единиц;
  • Донецкая — 404 единицы;
  • Тернопольская — 381 единица;
  • Волынская — 369 единиц;
  • Черкасская — 362 единицы;
  • Закарпатская — 321 единица;
  • Херсонская — 196 единиц;
  • Сумская — 186 единиц;
  • Кропивницкая — 186 единиц;
  • Черниговская — 129 единиц;
  • Луганская — 39 единиц;
  • АРК — 3 единицы.

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По материалам Finance.UA
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