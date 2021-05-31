В Украине подсчитали количество электромобилей

В Украине продолжает расти количество электромобилей, однако этот процесс происходит достаточно медленно.
Об этом пишет autogeek.
Несмотря на то, что ежемесячно в Украине доля автомобилей на электротяге растет, общее их количество пока не дошло и до 30 тысяч.
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Так, по состоянию на 1 июня в Украине зарегистрировали 28 005. Больше всего электромобилей ездит по улицам Киева — 6 068 единиц. На втором месте по количеству электротранспорта находится Одесса с отметкой в 4 114 единиц.
Третью позицию занимает Киевская область — здесь зарегистрировано 3 396 электромобилей.
А вот меньше электротранспорта покупают в Луганской области — там насчитывается только 39 электромобилей.
В целом же статистика имеет следующий вид:
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