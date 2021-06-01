Браузер Firefox получил масштабный редизайн (видео)

Разработчики Mozilla внесли ряд крупных изменений в дизайн новой версии приложения с учётом предпочтений пользователей. Нововведения коснулись не только формы иконок, но и структуры интерфейса, а также настроек конфиденциальности по умолчанию.

При создании нового дизайна под названием Proton компания опиралась на статистику использования ключевых функций приложения. В частности, стало известно, что в среднем 43% кликов при работе с Firefox производится на область вкладок, 33 % — на адресную строку и около 5 % — на панель закладок. На основе этих данных были модифицированы или удалены многие элементы интерфейса.

Редизайн коснулся иконок навигации и элементов как основного, так и контекстного меню, порядок пунктов которых был изменён для удобства доступа к часто используемым функциям. Активные вкладки больше не сливаются с фоновыми — браузер выделяет их с помощью закруглённых углов. При этом фоновые вкладки не разделяются пробелами и подсвечиваются только при наведении курсора.

Кроме того, разработчики изменили набор встроенных инструментов браузера, чтобы повысить уровень конфиденциальности пользовательских данных. В частности, теперь в режиме приватного просмотра защита от трекинга (сбора cookie-файлов) активна по умолчанию.

Ещё одно важное изменение — новая реализация всплывающих уведомлений, которые, по заверению разработчиков, стали более информативными. Наконец, была полностью переработана цветовая палитра браузера.