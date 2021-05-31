Kia представила новый спортивный седан (фото)

Южнокорейская компания Kia представила новый автомобиль 2022 Kia Stinger Scorpion.

Об этом сообщает Autoblog.

Внутри базовой модели установлен 3,3-литровый двигатель V6 с турбонадувом с мощностью 300 лошадиных сил.

Сейчас компания ежемесячно будет производить 250 экземпляров для американского рынка. Однако пока неизвестно, сколько месяцев продлится ограниченное производство спортивного седана.



Фото: Autoblog

Отмечается, что автомобиль будет доступен в трех цветах, а именно – белом, черном и серебристом. Стоимость одной модели начинается от 53 тысяч долларов США.



Фото: Autoblog