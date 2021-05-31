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Kia представила новый спортивный седан (фото)

Kia представила новый спортивный седан (фото)

Южнокорейская компания Kia представила новый автомобиль 2022 Kia Stinger Scorpion.

Об этом сообщает Autoblog.

Внутри базовой модели установлен 3,3-литровый двигатель V6 с турбонадувом с мощностью 300 лошадиных сил.

Сейчас компания ежемесячно будет производить 250 экземпляров для американского рынка. Однако пока неизвестно, сколько месяцев продлится ограниченное производство спортивного седана.


Фото: Autoblog

Отмечается, что автомобиль будет доступен в трех цветах, а именно – белом, черном и серебристом. Стоимость одной модели начинается от 53 тысяч долларов США.


Фото: Autoblog

По материалам УКРИНФОРМ
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