Межбанк: доллар и евро обваливаются — что будет дальше

Этот четверг скорее всего будет самым интересным и интригующим днем на валютном рынке на этой неделе. Основной вопрос, как поведет себя Нацбанк в ближайшее время. Вчерашний активный перевес предложения над спросом на межбанке неминуемо привел бы к значительному укреплению гривны с уровнем котировок ниже психологического уровня в 27,30 гривен за доллар. Но Нацбанк не выдержал и после двухмесячного перерыва вышел на торги с интервенциями по выкупу излишков доллара. Вышел в первый раз по 27,32 гривен и простоял очень долго с этой котировкой, а под конец сессии вышел еще раз уровнем выкупа 27,31.

И хотя в первый заход Нацбанк купил всего $20 млн, а во второй, по нашим данным, еще меньше. Основное для рынка то, что регулятор дал сигнал и банкам, и клиентам – он не готов к более существенному укреплению гривны. Это приведет к тому, что часть клиентов начнет постепенно скупать валюту, понимая, что “дно” по курсу близко.

Элемент интриги по дальнейшему курсообразованию усиливается и позавчерашними и вчерашними погашениями значительного объема ОВГЗ в гривне и в долларе. От того, что будут делать с этими ресурсами получившие их инвесторы, а также от дальнейшего поведения Нацбанка и поведения крупных покупателей и продавцов – и будет зависеть тренд по курсу на ближайшее время. Кроме этого, дополнительный спрос на валюту сформируют и “дочки” иностранных компаний, у которых начался сезон выплаты дивидендов. Но ключевым “звоночком” для всех сегодня конечно же будут дальнейшие действия Нацбанка.

Если продолжит выкупать доллар, значит, регулятор “не готов” к существенному укреплению гривны в ближайшее время и удерживает доллар от проседания на межбанке.

Если же перестанет и при этом спрос на валюту останется низким – значит, пока все же чиновники не против постепенного укрепления позиций нацвалюты. Тем более, что показатели инфляции в стране зашкаливают и явно превысят ориентир НБУ. Поэтому регулятору надо хотя как-то снизить их за счет дешевеющей валюты, что отразится на ценах на импорт. Так что вопрос курсообразования в ближайшее время – это вопрос стратегический.

По нашему прогнозу, Нацбанк продолжит периодически выходить на торги с выкупом излишка доллара, что не даст котировкам быстро проседать. Но суммы его покупок будут незначительными, чтобы все же не ломать общий курсовой тренд на межбанке. Выгодно укрепление гривны и тем крупным “дочкам” иностранных компаний и банков, кто должен по решению акционеров выплатить значительные суммы дивидендов с прибыли за прошлые годы.

На их объемах это экономит им неплохие суммы и они периодически будут покупать валюту небольшими порциями. Более того, часть банков -”дочек” иностранных банковских групп умышленно вчера распространили информацию в СМИ и своим коллегам о продаже ими приличных объемов валюты, чтобы еще больше сыграть на укрепление гривны.

Так что ближайшие дни на валютном рынке будут чрезвычайно насыщенными с точки зрения как поведения самого НБУ, так и самих клиентов, и банков. Дилерам и казначеям банков, спекулянтам и финансовым директорам крупных клиентов – явно будет нескучно.

Котировки межбанка, по расчетам Finance.ua в четверг будут в пределах: доллар — коридор 27,20-27,42 грн, евро — коридор 33,10-33,45 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,05-27,45 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 15-20 коп, а в кассах банков до 15- 25 коп.

Евро: в банках более широкий коридор 33,00-33,55 грн при спреде до 25-30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах более узкого коридора 33,10 – 33,45 грн при спреде до 20-25 копеек.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,31 / 27,33

евро – 33,33/ 33,35

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