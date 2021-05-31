Хорватия смягчила условия въезда иностранцев в страну

Для въезда в Хорватию иностранцам необходимо будет предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы. Ранее власти требовали, чтобы он был сделан в течение 48 часов. Также пропуском послужит сертификат о вакцинации.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич.

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«Теперь отрицательный ПЦР-тест будет принят во внимание, если он сделан не менее чем за 72 часа (вместо 48). Пропуском будет служить подтверждение о вакцинации», — написал дипломат.

Напомним, власти Хорватии с 28 мая ослабили карантинные ограничения. В частности, ресторанам и кафе разрешено принимать посетителей внутри, а также разрешили продажу алкоголя ночью.