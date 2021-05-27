Межбанк: нестандартная ситуация. НБУ пришлось вмешаться

Среда на валютном рынке прошла очень плодотворно для нацвалюты. И для теперешнего межбанка — нестандартно в части реакции Нацбанка. Все уже так привыкли к пассивности регулятора, но всему есть предел.

За день доллар подешевел на 8 копеек — с утренних 27,395/27,415 до 27,315/27,335 гривен, а евро сразу на 11 копеек — с 33,44/33,47 до 33,33/33,36 гривен. Предложение достаточно существенно превышало спрос, а желающие продать валюту настолько были готовы снижаться по курсу, что Нацбанк не выдержал. Обвал котировок ему был явно не интересен.

И после более двухмесячного перерыва регулятор решил вмешаться, чтобы не допустить дальнейшего падения курса и вышел ближе к 12 часам на торги с покупкой доллара по 27,32 гривны. Простоял он с этим уровнем достаточно долго и своими действиями не дал просесть котировкам к уровням ниже 27,30 гривен.

Столь желанный многими продавцами, но все же неожиданный (после такого перерыва) выход Нацбанка с покупкой валюты — «испугал» часть покупателей. Они поняли, что «дно» достигнуто и вышли с покупкой. Это поддержало курс и пока регулятор находился на рынке — котировки уже не проседали, а периодически даже росли. Всего купил НБУ $ 20 млн, но как только Нацбанк ушел — курс просел до 27,315/27,335 гривен уже до самого конца сессии.

Ход торгов:

Спрос был ниже предложения и к 11 часам доллар подешевел сразу с 27,395/27,415 до 27,355/27,375. Но это был еще не конец падения котировок и к 12:00 доллар подешевел до 27,34/27,36 гривен. НБУ вышел с покупкой по 27,32 гривен за доллар и обстановка на межбанке изменилась. Покупатели активно стали закрывать свои сделки и перестали выжидать более дешевых предложений.

В итоге, к обеду котировки замерли в пределах 27,33/27,35 гривен и находились приблизительно в этом коридоре до 14:30. После ухода Нацбанка, а купил он по 27,32 гривен $ 20 млн — предложение снова превышало спрос и к 15:00 курс просел до 27,32/27,34 гривен, а завершились торги котировками 27,315/27,335.

Доллар с утренних 27,395/27,415 просел сразу на 8 копеек — до 27,315/27,335 гривен к концу дня, а евро подешевел на 11 копеек — до 33,33/33,36 гривен.

Нацбанк на рынок выходил (!!!) и купил $ 20 млн по 27,32 гривны.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,3597 гривен, а официальный курс на 3 июня 2021 года установлен на уровне 27,3449 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США — 27,31 / 27,33

евро — 33,33 / 33,35

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2213 / 1,2215

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