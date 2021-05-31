Правительство Украины ухудшило прогноз экономического роста на следующий год

Кабинет Министров одобрил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы. Прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 2022 год ухудшен с 4,3% до 3,8%.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

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По базовому сценарию прогнозируется рост ВВП на 4,7% в 2023 году и на 5,0% в 2024 году.

Кроме того, прогнозируется, что инфляция (декабрь к декабрю предыдущего года) составит 6,2% в 2022 году, 5,3% в 2023 году и 5,0% в 2024 году.

Увеличение реальной среднемесячной заработной платы работников прогнозируется на уровне 4,4% в 2022 году, на 6,1% в 2023 году и на 5,6% в 2024 году.

Уровень безработицы в 2022 году ожидается на уровне 8,5%, в 2023 году – 8%, в 2024 году – 7,8%. Рост экспорта товаров и услуг на уровне 6,5% в 2022 году, 7,7% – в 2023 году и до 7,9% в 2024 году.

Справка Finance.ua:

Согласно бюджетной декларации на 2022−2024 годы, в 2022 году среднегодовой курс гривны составит 28,6 грн/$, в 2023-м — 28,8 грн/$, в 2024-м — 29,2 грн/$.

Госбюджет на 2021 год построен на прогнозе, что номинальный ВВП составит 4,506 трлн грн, инфляция — 7,3%, а среднегодовой курс — 29,1 грн/$.

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