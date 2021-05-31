0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 166 0

Правительство Украины ухудшило прогноз экономического роста на следующий год

Правительство Украины ухудшило прогноз экономического роста на следующий год

Кабинет Министров одобрил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы. Прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 2022 год ухудшен с 4,3% до 3,8%.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Следите за экономическими новостями вместе с Finance.ua! Подписывайтесь на наш Telegram-канал .

По базовому сценарию прогнозируется рост ВВП на 4,7% в 2023 году и на 5,0% в 2024 году.

Кроме того, прогнозируется, что инфляция (декабрь к декабрю предыдущего года) составит 6,2% в 2022 году, 5,3% в 2023 году и 5,0% в 2024 году.

Увеличение реальной среднемесячной заработной платы работников прогнозируется на уровне 4,4% в 2022 году, на 6,1% в 2023 году и на 5,6% в 2024 году.

Уровень безработицы в 2022 году ожидается на уровне 8,5%, в 2023 году – 8%, в 2024 году – 7,8%. Рост экспорта товаров и услуг на уровне 6,5% в 2022 году, 7,7% – в 2023 году и до 7,9% в 2024 году.

Справка Finance.ua:

  • Согласно бюджетной декларации на 2022−2024 годы, в 2022 году среднегодовой курс гривны составит 28,6 грн/$, в 2023-м — 28,8 грн/$, в 2024-м — 29,2 грн/$.
  • Госбюджет на 2021 год построен на прогнозе, что номинальный ВВП составит 4,506 трлн грн, инфляция — 7,3%, а среднегодовой курс — 29,1 грн/$.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 💸

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минэкономразвития
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.