Две трети операций в pos-терминалах – бесконтактные - НБУ

С начала 2021 года общее количество платежных карт в Украине выросло на 3% до 75,3 млн шт. Из них более половины (54,2%) использовались в марте 2021 года для осуществления расходных операций.

Об этом говорят данные Национального банка.

Количество бесконтактных карт, которые использовали для осуществления операций, с начала 2021 года выросло почти на 10% до 14,1 млн карт.

Почти каждая десятая активная платежная карта — токенизированная. Их количество составляет 4,2 млн штук. Это на 6% больше, чем в начале года. Такая популярность бесконтактных и токенизированных карт обусловлена высоким уровнем безопасности, скоростью и удобством операций с их использованием.

Лишь треть операций в торговых pos-терминалах по сумме и по количеству осуществлялась с физическим считыванием данных с носителя карты. Остальные две трети сделок — это бесконтактные операции (операции с бесконтактной картой или с помощью смартфонов и других гаджетов). Их сумма составила 119,0 млрд грн в первом квартале 2021 года.

В этом году продолжается устойчивое расширение инфраструктуры для безналичных расчетов. Количество пунктов продажи, принимающих платежные карты, с начала 2021 года выросло на 2% – до 333,5 тысячи.



Инфографика: НБУ

Также почти 2% за первые три месяца этого года выросла сеть торговых pos-терминалов в Украине — до 382 тыс. Из них почти 87% торговых платежных терминалов обеспечивают возможность осуществления бесконтактной оплаты. Количество платежных терминалов (контактных и бесконтактных) в расчете на 1 млн постоянного населения Украины по состоянию на 01 апреля 2021 года составило 9,6 тыс. шт. (год назад на конец первого квартала — 8,3 тыс. шт. на 1 млн населения).

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