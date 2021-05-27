Межбанк: как выплаты по ОВГЗ повлияют на валютный рынок

Среда на валютном рынке пройдет очень динамично.

С одной стороны — компании уже окончательно подвели предварительные итоги работы по прошлому месяцу и определились с планами и задачами на новый отчетный период. Покупатели и продавцы войдут в свой обычный деловой ритм и это увеличит статистику торгов. По нашим прогнозам, объем операций на межбанке 2 июня будет в пределах до $ 130−145 млн при заключении до 490−600 сделок.

С другой стороны — сегодня пройдут расчеты по вчерашнему аукциону Минфина по размещению ОВГЗ. Было продано облигаций на сумму 15,86 млрд гривен, из которых в долларе продали бумаг на $ 358,62 млн и в гривне — на 6,012 млрд. Но сегодня же и погашение гривневых облигаций на сумму 11,3 млрд гривен и процентов по ним, а также выплата процентов еще по 7 гривневым выпускам облигаций. Часть этих средств и будет перевложено в новые бумаги, а часть выйдет на рынок уже в ближайшие дни.

С учетом завтрашних погашений еще и валютных ОВГЗ на $ 806,2 млн и процентов по ним, среда и четверг обещают быть чрезвычайно интересными и на ресурсном, и на валютных рынках.

Как и вчера, курсовой тренд на межбанке останется сегодня полностью зависимым от действий и задач крупнейших игроков. Станут появляться и первые из «дочек» иностранных компаний по покупке валюты для вывода дивидендов. От того, какой сформируется курсовой тренд 2 июня, во многом и будет зависеть поведение валютного рынка в ближайшее время. Тем более, что спекулянты уже явно «застоялись» в работе в формате «в две стороны» и уже давно готовы «качнуть» курс при малейшей возможности.

Котировки межбанка, по расчетам Finance.ua, в среду будут в пределах: доллар — коридор 27,30−27,50 грн, евро — коридор 33,25−33,65 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,20−27,55 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 15−20 коп, а в кассах банков до 25 коп.

Евро: в банках более широкий коридор 33,05−33,65 грн при спреде до 30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах более узкого коридора 33,20−33,55 грн при спреде до 25 копеек.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,42 / 27,44

евро — 33,56 / 33,58

Курсы валют на Межбанке

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