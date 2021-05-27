Нафтогаз подготовил трехлетний договор на поставку газа для ТКЭ

НАК «Нафтогаз Украины» подготовил трехлетний договор на поставку газа для производителей тепловой энергии.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Что предусматривает договор. С июня 2021 года в течение 13 месяцев долгосрочная рыночная цена составит 7,42 грн за один кубометр (с НДС, но без учета тарифа оператора ГТС). В следующих периодах, в частности с 1 июля 2022 года и с 1 июля 2023 года, ценовые предложения для теплокоммунэнерго будут проиндексированы. А дополнительные объемы газа будут отпускать теплокоммунэнерго по спотовой цене.

«В рамках контракта долгосрочная рыночная цена распространяется лишь на объем природного газа, который соответствует историческому объему потребления ТКЭ в части производства тепла и горячей воды непосредственно для нужд населения», — объяснили в Нафтогазе и пригласили контрагентов к сотрудничеству.

По данным компании, на сегодня соглашения о коммерческих закупках газа у ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» заключили уже 34 крупных предприятия теплокоммунэнерго, в частности из Киева и Харькова.

Справка Finance.ua:

Согласно постановлению Кабмина № 444 от 30 апреля 2021 года, срок действия регулирования цен для теплокоммунэнерго истек 20 мая 2021 года.

Поставщики газа не снизили годовую цену ресурса для населения, установленную с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года, некоторые — повысили месячный тариф.

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