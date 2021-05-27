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Нафтогаз подготовил трехлетний договор на поставку газа для ТКЭ

Нафтогаз подготовил трехлетний договор на поставку газа для ТКЭ

НАК «Нафтогаз Украины» подготовил трехлетний договор на поставку газа для производителей тепловой энергии.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Что предусматривает договор. С июня 2021 года в течение 13 месяцев долгосрочная рыночная цена составит 7,42 грн за один кубометр (с НДС, но без учета тарифа оператора ГТС). В следующих периодах, в частности с 1 июля 2022 года и с 1 июля 2023 года, ценовые предложения для теплокоммунэнерго будут проиндексированы. А дополнительные объемы газа будут отпускать теплокоммунэнерго по спотовой цене.

«В рамках контракта долгосрочная рыночная цена распространяется лишь на объем природного газа, который соответствует историческому объему потребления ТКЭ в части производства тепла и горячей воды непосредственно для нужд населения», — объяснили в Нафтогазе и пригласили контрагентов к сотрудничеству.

По данным компании, на сегодня соглашения о коммерческих закупках газа у ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» заключили уже 34 крупных предприятия теплокоммунэнерго, в частности из Киева и Харькова.

Справка Finance.ua:

  • Согласно постановлению Кабмина № 444 от 30 апреля 2021 года, срок действия регулирования цен для теплокоммунэнерго истек 20 мая 2021 года.
  • Поставщики газа не снизили годовую цену ресурса для населения, установленную с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года, некоторые — повысили месячный тариф.

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По материалам УКРИНФОРМ
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