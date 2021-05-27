Нафтогаз подготовил трехлетний договор на поставку газа для ТКЭ

НАК «Нафтогаз Украины» подготовил трехлетний договор на поставку газа для производителей тепловой энергии.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Что предусматривает договор. С июня 2021 года в течение 13 месяцев долгосрочная рыночная цена составит 7,42 грн за один кубометр (с НДС, но без учета тарифа оператора ГТС). В следующих периодах, в частности с 1 июля 2022 года и с 1 июля 2023 года, ценовые предложения для теплокоммунэнерго будут проиндексированы. А дополнительные объемы газа будут отпускать теплокоммунэнерго по спотовой цене.
«В рамках контракта долгосрочная рыночная цена распространяется лишь на объем природного газа, который соответствует историческому объему потребления ТКЭ в части производства тепла и горячей воды непосредственно для нужд населения», — объяснили в Нафтогазе и пригласили контрагентов к сотрудничеству.
По данным компании, на сегодня соглашения о коммерческих закупках газа у ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» заключили уже 34 крупных предприятия теплокоммунэнерго, в частности из Киева и Харькова.
Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
На дорогах Украины появятся радары с фиксацией скорости движения3 ч. назад - 749 5
ФЛП на едином налоге превысил лимит дохода: применение РРОВчера, 20:41 - 1611 4
В Германии начался эксперимент с базовым доходом: 1200 евро ежемесячно на 3 годаВчера, 18:30 - 2496 4
Укрзализныця установит автоматизированную систему учета дизтоплива7 ч. назад - 176 2
В Киеве проводят обыски в офисе КП «ГИВЦ»47 мин. назад - 100 1
Когда лучше покупать доллар: прогноз курса гривны на июньВчера, 21:02 - 5543
В Германии начался эксперимент с базовым доходом: 1200 евро ежемесячно на 3 годаВчера, 18:30 - 2496 4
Сколько стоит жилье в новостройках разных районов Киева (инфографика)Вчера, 13:03 - 2303
В Украине ускорился рост зарплат — НБУВчера, 12:04 - 1696
ФЛП на едином налоге превысил лимит дохода: применение РРОВчера, 20:41 - 1611 4
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)Позавчера, 12:10 - 390
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 654
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 1773 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 1708 7
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения19.05.2021, 11:36 - 1048