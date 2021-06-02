Украинцев зовут на работу в Германию. Сколько платят

Стало больше вакансий для украинцев за рубежом. Самые высокие зарплаты предлагают в Германии. Медсестрам из Украины платят 97−180 тыс. грн в месяц, сварщикам — 97−140 тыс. грн, пишет obozrevatel.
К среднему медперсоналу главные требования — знание немецкого языка и опыт работы от двух лет. Работать придется 35 ч. на неделю. За работу в выходные и ночные смены предусмотрена отдельная плата.
110−115 тыс. грн зарплаты предлагают электромонтажникам с опытом работы от пяти лет.
«Срочно нужны электромонтажники в Дюссельдорф, Кельн, Германия. Берем по полугодовым, воеводским визам, картам побыта, ЕС-документам, биометрии. Требование: опыт работы от двух лет. Опыт командной работы, умение читать чертежи, активность и порядочность», — написано в объявлении work.ua.
70−140 тыс. грн в месяц может заработать сварщик. При этом есть требование, чтобы украинские документы о квалификации сварщика имели европейский сертификат. Его можно получить в Харькове.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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