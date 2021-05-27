Россия готовит новый газовый контракт с Украиной

Россия планирует провести переговоры с Украиной относительно нового контакта на транзит газа.

«Если хозяйствующие субъекты договорятся, если есть потребность в российском газе в тех или иных регионах Европы, то этот газ будет надежно и предсказуемо идти потребителям», — рассказал директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Р Ф Дмитрий Биричеевский в интервью российскому госагентству РИА Новости.

Биричеевский отметил, что у Москвы нет задачи приостановить поставки газа через Украину.

«Работа газопровода „Северный поток-2“ не повлияет на текущие контракты на транзит газа через украинскую ГТС», — заверил он.