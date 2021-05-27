Таиланд предлагает отдых за 1 доллар за ночь, чтобы заманить туристов

Таиланд предлагает сделку 1 доллар за ночь, чтобы заманить туристов обратно на Пхукет.
Об этом сообщает профильное издание TravelPulse.
Сохраняя свои границы плотно закрытыми для туристов в течение более года на фоне COVID-19, Таиланд сейчас сталкивается с острой необходимостью привлечь иностранный туризм, на долю которого в период до пандемии приходилась пятая часть его экономики.
Чтобы привлечь туристов, Совет по туризму Таиланда предложил новую кампанию «Одна ночь, один доллар», в рамках которой участвующие отельеры будут предлагать иностранным гостям стоимость номера в размере 1 доллар США за ночь для размещения, которая обычно находится где-то между 1000 бат (32 доллара США) и 3000 бат (96 долларов США) за ночь.
Президент TCT Чамнан Срисават сказал, что ожидает, что при общем количестве доступных на острове 70 тыс. номеров для бронирования будет предложен почти один миллион ночей по цене доллара за штуку, что должно принести около 40 миллиардов бат в июле для поддержки отелей и других объектов.
Разница в стоимости будет субсидирована правительством Таиланда, если план будет одобрен. Если акция «Одна ночь, один доллар» даст положительные результаты на Пхукете, государственные и частные туристические компании могут попытаться реализовать ту же стратегию в других популярных туристических районах, таких как Бангкок, Паттайя и Самуи.
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