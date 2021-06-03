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Пенсионный фонд назвал размер повышения пенсий с начала года

Пенсионный фонд назвал размер повышения пенсий с начала года

Пенсионный фонд Украины в течение I квартала 2021 года провел перерасчеты пенсий в соответствии с действующими программами.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

С 1 января 2021 года неработающим пенсионерам, достигшим возраста 65 лет, при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа, минимальная пенсия по возрасту установлена в размере 40% минимальной заработной платы (6000 грн х 40% = 2400 грн). Перерасчет проведен для 2,3 млн человек, средний размер повышения – 350 гривен.

С 1 января военнослужащим/военнообязанным, которые принимали участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, размер пенсии по инвалидности исчислен с пятикратного размера минимальной заработной платы. Пенсии перечислены для 18 тысяч человек.

С 1 марта лицам, которым исполнилось 80 лет и более, и у которых ежемесячный размер пенсионных выплат не достигает 10,340 тыс. гривен, установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере до 500 грн. Если в результате проведенного перерасчета размер пенсии не достиг 2600 гривен, установлена доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера. Перерасчет проведен для 1,4 млн человек, средний размер повышения – 499 гривен.

Также с 1 марта перерассчитаны пенсии, назначенные в соответствии с законом Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” для лиц, имеющих страховой стаж не менее 25 лет (мужчины) и не менее 20 лет (женщины). Перерасчет проведен для 7,9 млн человек, средний размер повышения – 300 гривен.

Справка Finance.ua:

  • Одной из основных причин возникновения переплат пенсий по вине пенсионера является несвоевременное уведомление органов Пенсионного фонда о трудоустройстве. При трудоустройстве пенсионера проведения перерасчета в случае увеличения размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, для расчета минимального размера пенсии или доплаты за сверхнормативный страховой стаж законодательством не предусмотрено.
  • Также неработающим пенсионерам, имеющим на своем содержании детей до 18 лет, устанавливается надбавка в размере 150,00 грн. В случае трудоустройства выплата указанной надбавки прекращается.

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По материалам Finance.UA
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