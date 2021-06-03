Пенсионный фонд назвал размер повышения пенсий с начала года

Пенсионный фонд Украины в течение I квартала 2021 года провел перерасчеты пенсий в соответствии с действующими программами.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

С 1 января 2021 года неработающим пенсионерам, достигшим возраста 65 лет, при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа, минимальная пенсия по возрасту установлена в размере 40% минимальной заработной платы (6000 грн х 40% = 2400 грн). Перерасчет проведен для 2,3 млн человек, средний размер повышения – 350 гривен.

С 1 января военнослужащим/военнообязанным, которые принимали участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, размер пенсии по инвалидности исчислен с пятикратного размера минимальной заработной платы. Пенсии перечислены для 18 тысяч человек.

С 1 марта лицам, которым исполнилось 80 лет и более, и у которых ежемесячный размер пенсионных выплат не достигает 10,340 тыс. гривен, установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере до 500 грн. Если в результате проведенного перерасчета размер пенсии не достиг 2600 гривен, установлена доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера. Перерасчет проведен для 1,4 млн человек, средний размер повышения – 499 гривен.



Также с 1 марта перерассчитаны пенсии, назначенные в соответствии с законом Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” для лиц, имеющих страховой стаж не менее 25 лет (мужчины) и не менее 20 лет (женщины). Перерасчет проведен для 7,9 млн человек, средний размер повышения – 300 гривен.

Справка Finance.ua:

Одной из основных причин возникновения переплат пенсий по вине пенсионера является несвоевременное уведомление органов Пенсионного фонда о трудоустройстве. При трудоустройстве пенсионера проведения перерасчета в случае увеличения размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, для расчета минимального размера пенсии или доплаты за сверхнормативный страховой стаж законодательством не предусмотрено.

Также неработающим пенсионерам, имеющим на своем содержании детей до 18 лет, устанавливается надбавка в размере 150,00 грн. В случае трудоустройства выплата указанной надбавки прекращается.

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