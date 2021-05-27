За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)

Xiaomi представила новую технологию быстрой зарядки HyperCharge, с которой смартфон Xiaomi Mi 11 Pro с батареей 4000 мАч заряжается от 0 до 100% за 8 минут.
Это возможно благодаря мощному блоку питания на 200 Вт. Всего за 44 секунды устройство заряжает смартфон на 10%.
В ходе тестирования оригинальный блок питания мощностью 200 Вт полностью зарядил смартфон всего за 8 минут, а беспроводному устройству понадобилось 15 минут.
Аналогичный эксперимент позднее провел китайский инсайдер Digital Chat Station, подтвердивший заявленные производителем цифры. В этих тестах 200-ваттный проводной блок питания зарядил аккумулятор на 4000 мАч с 0% до 100% за 6 минут 55 секунд.
Фото: androidauthority.com
Пока неизвестно, когда именно такая технология будет реализована в серийных устройствах. Предполагается, что это случится в следующем году.
Стоит отметить, что для этих систем быстрой зарядки всегда требуются фирменные зарядные устройства и кабели, поэтому они в основном будут использоваться дома, а не в чрезвычайных ситуациях.
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