За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)

Xiaomi представила новую технологию быстрой зарядки HyperCharge, с которой смартфон Xiaomi Mi 11 Pro с батареей 4000 мАч заряжается от 0 до 100% за 8 минут.

Это возможно благодаря мощному блоку питания на 200 Вт. Всего за 44 секунды устройство заряжает смартфон на 10%.

В ходе тестирования оригинальный блок питания мощностью 200 Вт полностью зарядил смартфон всего за 8 минут, а беспроводному устройству понадобилось 15 минут.

Аналогичный эксперимент позднее провел китайский инсайдер Digital Chat Station, подтвердивший заявленные производителем цифры. В этих тестах 200-ваттный проводной блок питания зарядил аккумулятор на 4000 мАч с 0% до 100% за 6 минут 55 секунд.



Фото: androidauthority.com

Пока неизвестно, когда именно такая технология будет реализована в серийных устройствах. Предполагается, что это случится в следующем году.

Стоит отметить, что для этих систем быстрой зарядки всегда требуются фирменные зарядные устройства и кабели, поэтому они в основном будут использоваться дома, а не в чрезвычайных ситуациях.