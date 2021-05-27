0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Актуально
- 26 0

За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)

За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)

Xiaomi представила новую технологию быстрой зарядки HyperCharge, с которой смартфон Xiaomi Mi 11 Pro с батареей 4000 мАч заряжается от 0 до 100% за 8 минут.

Это возможно благодаря мощному блоку питания на 200 Вт. Всего за 44 секунды устройство заряжает смартфон на 10%.

В ходе тестирования оригинальный блок питания мощностью 200 Вт полностью зарядил смартфон всего за 8 минут, а беспроводному устройству понадобилось 15 минут.

Аналогичный эксперимент позднее провел китайский инсайдер Digital Chat Station, подтвердивший заявленные производителем цифры. В этих тестах 200-ваттный проводной блок питания зарядил аккумулятор на 4000 мАч с 0% до 100% за 6 минут 55 секунд.


Фото: androidauthority.com

Пока неизвестно, когда именно такая технология будет реализована в серийных устройствах. Предполагается, что это случится в следующем году.

Стоит отметить, что для этих систем быстрой зарядки всегда требуются фирменные зарядные устройства и кабели, поэтому они в основном будут использоваться дома, а не в чрезвычайных ситуациях.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.