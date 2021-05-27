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Jeep представил гибридный Wrangler для Европы

Jeep представил гибридный Wrangler для Европы

Компания Jeep представила гибридный Jeep Wrangler 4xe для европейского рынка. Внедорожник с 380-сильной установкой может проезжать на электричестве до 50 километров, заряжается от розетки за три часа и разгоняется с места до 100 км/ч за 6,4 секунды, пишет nashidorogy.

Внешние отличия гибридного Wrangler от стандартной модели с ДВС сводятся к декоративным элементам в синем цвете Electric Blue. В состав силовой установки входят двухлитровый бензиновый турбодвигатель и пара мотор-генераторов. Коробка передач – 8-ступенчатый автомат. Для внедорожника заявлены система полного привода Selec-Trac (или Rock-Trac), мосты Dana, дифференциалы Tru-Lok с электроприводом блокировки, дифференциал повышенного трения Trac-Lok и стабилизатор поперечной устойчивости с электроприводом отсоединения.

Европейцам предложат на выбор три версии: Sahara, Rubicon и юбилейную 80th Anniversary, посвященную 80-летию американской марки. В зависимости от уровня исполнения Wrangler 4xe может оснащаться 8,4-дюймовым экраном мультимедийной системы, аудиосистемой Alpine с девятью динамиками и сабвуфером, системой контроля слепых зон, системой курсовой устойчивости, ассистентом парковки, бесключевым доступом в салон и дистанционным запуском двигателя, а также адаптивным круиз-контролем.

Цены на Jeep Wrangler 4xe для Европы пока не объявлены, но у дилеров новинка появится уже в июне.

По материалам Finance.UA
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