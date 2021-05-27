0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 103 0

Киев впервые вошел в топ-100 лучших городов мира

Киев впервые вошел в топ-100 лучших городов мира

В международном рейтинге компании «Resonance» столица Украины заняла 87 место, а в первую сотню Киев попал впервые, в прошлом рейтинге он занял 139 место.

Об этом говорят данные на сайте bestcities.org.

Согласно рейтингу, лучшими городами являются Лондон, Нью-Йорк и Париж, занявшие 1, 2 и 3 места соответственно. Города оценивали по ряду критериев: безопасность, качество инфраструктуры, доступность транспорта, количество учреждений культуры, уровень развития бизнеса и тому подобное.

За год Киев поднялся на 52 ступеньки и опередил Ганновер, Минск, Бухарест, Дюссельдорф, Манчестер и Глазго. Составители рейтинга считают, что у столицы Украины есть перспективы подняться еще выше в следующем году.

«Архитектурно одаренный, доброжелательный и креативный, Киев — это спокойная европейская столица на подъеме», — указано в тексте.

Напомним, что в августе 2020 года мэр столицы Виталий Кличко пообещал за 5 лет вывести Киев в сотню лучших городов мира и представил план, который позволит реализовать эту цель. В частности, речь шла о развитии транспортной системы, социальной инфраструктуры и реновации устаревших застроек.

«Тенденция такова, что будущее — не за супердержавами или объединениями стран, а за мегаполисами. Более 4 миллиардов человек живут сегодня в мегаполисах и маленьких городах. Через 25 лет в городах, по прогнозам, будут жить уже 7 миллиардов человек. Мегаполисы станут в авангарде развития. Они будут магнитами, притягивающими лучшие таланты и наибольшие ресурсы», — сказал тогда Кличко.

Обо всех важных экономических событиях вы можете узнать в телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.