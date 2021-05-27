Киев впервые вошел в топ-100 лучших городов мира

В международном рейтинге компании «Resonance» столица Украины заняла 87 место, а в первую сотню Киев попал впервые, в прошлом рейтинге он занял 139 место.

Об этом говорят данные на сайте bestcities.org.

Согласно рейтингу, лучшими городами являются Лондон, Нью-Йорк и Париж, занявшие 1, 2 и 3 места соответственно. Города оценивали по ряду критериев: безопасность, качество инфраструктуры, доступность транспорта, количество учреждений культуры, уровень развития бизнеса и тому подобное.

За год Киев поднялся на 52 ступеньки и опередил Ганновер, Минск, Бухарест, Дюссельдорф, Манчестер и Глазго. Составители рейтинга считают, что у столицы Украины есть перспективы подняться еще выше в следующем году.

«Архитектурно одаренный, доброжелательный и креативный, Киев — это спокойная европейская столица на подъеме», — указано в тексте.

Напомним, что в августе 2020 года мэр столицы Виталий Кличко пообещал за 5 лет вывести Киев в сотню лучших городов мира и представил план, который позволит реализовать эту цель. В частности, речь шла о развитии транспортной системы, социальной инфраструктуры и реновации устаревших застроек.

«Тенденция такова, что будущее — не за супердержавами или объединениями стран, а за мегаполисами. Более 4 миллиардов человек живут сегодня в мегаполисах и маленьких городах. Через 25 лет в городах, по прогнозам, будут жить уже 7 миллиардов человек. Мегаполисы станут в авангарде развития. Они будут магнитами, притягивающими лучшие таланты и наибольшие ресурсы», — сказал тогда Кличко.

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