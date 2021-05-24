Байден готовит бюджет США на следующий год в размере $ 6 триллионов - NYT

Глава Белого дома Джо Байден намерен предложить бюджет на следующий финансовый год общей суммой $ 6 триллионов, что примерно на треть больше уровня расходов до пандемии.

Об этом сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на документы, которые получила в свое распоряжение.

«Президент Байден предложит бюджет в размере $ 6 триллионов, который позволит США достичь самого высокого стабильного уровня федеральных расходов со времен Второй мировой войны», — отмечается в публикации.

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При этом отмечается, что проект бюджета направлен на финансирование широкой экономической повестки дня, которая включает новые масштабные инвестиции в образование, транспорт и борьбу с изменением климата.

В то же время администрация Байдена рассчитывает, что государственный бюджет США будет увеличиваться до 2031 года до $ 8,2 триллиона, а дефицит при этом будет достигать $ 1,3 триллиона.

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Напомним, в Соединенных Штатах новый финансовый год начинается с 1 октября. По действующей процедуре, президент выдвигает бюджетное предложение, после чего оно рассматривается и голосуется в обеих палатах Конгресса США.