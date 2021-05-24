Нацбанк расширил возможности банков по взысканию долгов

Национальный банк с 28 мая меняет порядок выполнения расчетных документов взыскателей.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Национальный банк Украины установил новый порядок выполнения банками расчетных документов взыскателей в связи с переходом банков на работу в режиме 23/7», — сказано в сообщении.
Что изменится. Для банков, которые перешли на работу в режиме 23/7, увеличивается продолжительность операционного дня, в результате чего увеличивается и время для выполнения расчетных документов взыскателей на принудительное списание и взыскание средств со счетов клиентов.
«Новый порядок предусматривает выполнение расчетных документов взыскателей с учетом текущих поступлений средств на счет клиента в течение операционного дня (раньше банки выполняли такие документы за счет текущих поступлений в течение операционного времени). Это дает возможность обеспечить оптимальное выполнение банками расчетных документов взыскателей», — объяснили в Нацбанке.
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