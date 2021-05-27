Эксперт предсказывает быстрый взлет курса Bitcoin

Эксперты предполагают, что цена на Bitcoin может вырасти в несколько раз.
Об этом сообщил старший стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун на своей странице в социальной сети Twitter.
По его мнению, сейчас криптовалюта Bitcoin находится в стадии так называемого «бычьего рынка» (ситуация, в которой цены растут или имеют предпосылки к повышению).
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Также эксперт добавил, что причиной недавней корректировки валюты стало чрезмерное потребление энергии.
Майк считает, что в будущем курс популярной цифровой валюты будет двигаться к отметке в 100 тысяч долларов за один Bitcoin. Ранее миллиардер и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск встретился с американскими добытчиками криптовалюты и обсудил с ними тему использования возобновляемых источников энергии для майнинга.
После того как это стало известно, курс Bitcoin быстро превысил отметку в 40 тысяч долларов. До этого он снизился до 38 тысяч за одну монету.
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