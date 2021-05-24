Как происходит закрытие счета в случае ликвидации банка

Банки и другие финучреждения обязаны направить уведомление об открытии или закрытии счета налогоплательщика – юридического лица, в том числе открытого через его обособленные подразделения, или самозанятого физического лица в контролирующий орган, в котором учитывается налогоплательщик, в день открытия/закрытия счета.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Харьковской области.

Банк может быть ликвидирован:

по решению собственников банка;

в случае отзыва Национальным банком Украины банковской лицензии по собственной инициативе или по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В случае ликвидации банка уведомления о закрытии счетов плательщиков налогов подает председатель ликвидационной комиссии или ликвидатор, или уполномоченное лицо ФГВФЛ на ликвидацию банка.

Если ликвидатор банка не имеет возможности отправки/приема электронных уведомлений с использованием телекоммуникационных сетей, то уведомление подается ликвидатором банка в бумажном виде в день закрытия счета лично или направляется по почте с уведомлением о вручении на адрес соответствующего контролирующего органа, в котором учитывается налогоплательщик.

Уведомление заверяется подписью ликвидатора банка. Использование банком или ликвидатором банка печати не является обязательным.

Справка Finance.ua:

В результате ликвидации банков, начиная с 2015 года, пострадали 7,7 млн украинских граждан.

Для защиты сбережений на банковском счету существует ряд правил платежной безопасности, которые могут предотвратить кражу ваших денег с банковской карты.

После признания банка неплатежеспособным и введения временной администрации Фонд не позднее 20 рабочих дней начинает выплаты гарантированного возмещения его вкладчикам.

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