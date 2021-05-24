0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 53 0

Как происходит закрытие счета в случае ликвидации банка

Как происходит закрытие счета в случае ликвидации банка

Банки и другие финучреждения обязаны направить уведомление об открытии или закрытии счета налогоплательщика – юридического лица, в том числе открытого через его обособленные подразделения, или самозанятого физического лица в контролирующий орган, в котором учитывается налогоплательщик, в день открытия/закрытия счета.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Харьковской области.

Банк может быть ликвидирован:

  • по решению собственников банка;
  • в случае отзыва Национальным банком Украины банковской лицензии по собственной инициативе или по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В случае ликвидации банка уведомления о закрытии счетов плательщиков налогов подает председатель ликвидационной комиссии или ликвидатор, или уполномоченное лицо ФГВФЛ на ликвидацию банка.

Если ликвидатор банка не имеет возможности отправки/приема электронных уведомлений с использованием телекоммуникационных сетей, то уведомление подается ликвидатором банка в бумажном виде в день закрытия счета лично или направляется по почте с уведомлением о вручении на адрес соответствующего контролирующего органа, в котором учитывается налогоплательщик.

Уведомление заверяется подписью ликвидатора банка. Использование банком или ликвидатором банка печати не является обязательным.

Справка Finance.ua:

  • В результате ликвидации банков, начиная с 2015 года, пострадали 7,7 млн украинских граждан.
  • Для защиты сбережений на банковском счету существует ряд правил платежной безопасности, которые могут предотвратить кражу ваших денег с банковской карты.
  • После признания банка неплатежеспособным и введения временной администрации Фонд не позднее 20 рабочих дней начинает выплаты гарантированного возмещения его вкладчикам.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Получить больше от депозита

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.