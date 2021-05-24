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Межбанк: “погоду” на рынке будут формировать несколько факторов

Межбанк: “погоду” на рынке будут формировать несколько факторов

Четверг и пятница на валютном рынке пройдут очень динамично. Причиной происходящего будут несколько факторов, которые и сформируют «погоду» на межбанке в эти дни. Вот они:

1. Приближение конца месяца и выходной в США понедельник 31 мая. У украинских компаний остается всего три рабочих дня для закрытия всех своих операций на отчетную дату. А с учетом того, что американские банки не будут работать 31 мая (в США отмечают День поминовения) — по операциям в долларе полноценных два дня. Дело в том, что 31 числа нашим клиентам придется работать по доллару на ТОМе, что вряд ли их устроит. Поэтому все будут спешить закрыть свои валютные сделки с американской валютой за сегодня и завтра. Это увеличит статистику торгов в четверг по нашим прогнозам до $ 120−160 млн при заключении до 480−640 сделок. Частично этот фактор необходимости заранее закрывать сделки по доллару на отчетную дату нивелирует и влияние эффекта окончания недели, который обычно снижает деловую активность клиентов по пятницам.

2. Период активного возмещения НДС экспортерам. Эти средства от государства уже начали поступать на счета крупных аграриев и металлургов, но основные суммы еще впереди. Но психологически это уже влияет на настроения участников торгов и части отражается ростом котировок. Особенно в тем моменты, когда на рынке появляется информация о суммах выплат возмещений НДС на текущий день. Это снижает активность продавцов и делает покупателей валюты на межбанке более сговорчивыми по курсу. Определенный рост курса в связи с этим мы и наблюдаем в настоящее время.

3. Рост активности спекулянтов в последние два дня. Они уже давно «застоялись» на работе только в формате «в две стороны» и сейчас с радостью пытаются расшатать котировки в моменты перекосов спроса и предложения на торгах. Они и сегодня продолжат попытки максимально раскачать курс в течение дня.

Выходов Нацбанка на торги с интервенцией 27 мая мы не прогнозируем. Несмотря на колебания курса — сейчас рынок сам находит относительное равновесие спроса и предложения на межбанке. Регулятору просто особо нечего сейчас стабилизировать и он просто наблюдает за происходящим на торгах, не вмешиваясь в процесс.

Котировки межбанка, по расчетам в четверг будут в пределах: доллар — коридор 27,45 — 27,65 грн, евро — коридор 33,45 — 33,80 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,54 / 27,56
евро — 33,69 / 33,70

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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