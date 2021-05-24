На FinAwards-2021 определили самый устойчивый банк

Состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2021.

Учредители премии — популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua. А ее организатор — одна из ведущих конференц-площадок страны в сфере финансов и технологий, компания BankOnline.

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Конкурс проводится уже 4-й год подряд.

Как выбирали? В этой номинации принимали участие банки с депозитными портфелями от 1 млрд гривен с самыми высокими показателями стрессоустойчивости и лояльности вкладчиков.

Это банки, которым больше всего доверяют при размещении депозитных вкладов. Победителя определяли путем голосования экспертного жюри и в соответствии с методикой редакции портала Minfin.com.ua.

Всего за звание самого устойчивого боролись 10 банков.

Кто победил? Победителем стал Райффайзен Банк Аваль. В пятерку лидеров вошли также ОТП Банк, Креди Агриколь Банк, УкрСиббанк, Кредобанк.

«Это для нас гордость. Райффайзен Банк Аваль — это всегда надежность и уверенность в завтрашнем дне. Группа Райффайзен является одной из самых стабильных и надежных групп в Европе», — говорит Юлия Мороз, директор департамента каналов продаж и дистрибуции Райффайзен Банка Аваль.



Юлия Мороз с наградой FinAwards-2021

По ее словам, банк сейчас находится в режиме трансформации.

«Мы имеем новую банковскую стратегию на 5 лет, которая предусматривает значительный прирост клиентской базы. Планируем стать самым рекомендуемым банком в стране. Также мы не забываем о диджитализации», — отметила Юлия Мороз.

Справка Finance.ua:

начиная с октября 2005 года, Райффайзен Банк Аваль является частью банковской группы Райффайзен Банк Интернациональ АГ , Австрия;