Газопоставщики не стали снижать годовой тариф для населения с 1 июня

Поставщики газа не снизили годовую цену ресурса для населения, установленную с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года, некоторые — повысили месячный тариф.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные мониторинга «Энергореформы».

Согласно мониторингу, годовое ценовое предложение газа по-прежнему колеблется от 7,8 грн/куб. м до 13,5 грн/куб. м (с НДС).

Отмечается, что больше всего (на 1,39 грн/куб. м) повысило ценовое предложение июня ООО «Херсонская областная энергоснабжающая компания» — с 10,5 грн/куб. м до 11,89 грн/куб. м.

В то же время ООО «Житомирская областная энергоснабжающая компания» повысило тариф на июнь до 11,77 грн/куб. м (в мае — 10,5 грн/куб. м), ООО «Волыньэлектросбыт» — до 8,89 грн/куб. м (7,98 грн/куб. м), ООО «Закарпатэнерго» — до 8,88 грн/куб. м (7,98 грн/куб. м), ООО «Газпромпостач» — до 11,2 грн/куб. м (10,2 грн/куб. м), ООО «Хмельницкэнергосбыт» — до 11,5 грн/куб. м (9,6 грн/куб. м).

«Единственной компанией в перечне поставщиков, попавших под мониторинг, которая снизила цену газа на июнь, является мариупольский поставщик ООО «Маргаз» — его предложение на первый летний месяц составляет 8,75 грн/куб. м, в мае было 9 грн/куб. м.

В то же время некоторые компании сначала объявили годовой тариф в соответствии с требованиями регулятора 25 апреля, впоследствии откорректировали его в сторону уменьшения. Например, согласно информации на сайте ООО «ЭРУ людям» тариф с 1 мая составляет 8,1 грн/куб. м, хотя изначально был заявлен на уровне 10,18 грн/куб. м», — говорится в сообщении.

ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» установило годовой тариф для населения «фиксированный» в размере 7,96 грн/куб. м (с НДС, без доставки),

«Крупнейший поставщик газа — компания „Йе Энергия“ Дмитрия Фирташа и почти 20 поставщиков, работающих под брендом „Твой Газсбыт“, установили единый тариф для населения „Твой газ Годовой“ в размере 7,99 грн/куб. м (с НДС)», — добавляет издание.