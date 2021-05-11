Правительство утвердило требования к качеству авиационного топлива

Кабинет министров утвердил технические требования к топливу для реактивных двигателей, использующихся в авиации.
Соответствующее распоряжение было принято на сегодняшнем заседании правительства без обсуждения.
Отмечается, что сейчас в Украине нет единых обязательных требований к качеству авиационного топлива.
Согласно распоряжению, предусматривается внедрение требования по проведению оценки соответствия авиационного топлива, которое вводится в оборот и поставляется на рынке Украины. Уполномоченным органом по контролю станет Государственная экологическая инспекция.
Таким образом, введение обязательных требований окажет позитивное влияние на экологию и окружающую среду, поскольку позволит контролировать качество авиационного топлива.
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