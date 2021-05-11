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Правительство утвердило требования к качеству авиационного топлива

Правительство утвердило требования к качеству авиационного топлива

Кабинет министров утвердил технические требования к топливу для реактивных двигателей, использующихся в авиации.

Соответствующее распоряжение было принято на сегодняшнем заседании правительства без обсуждения.

Отмечается, что сейчас в Украине нет единых обязательных требований к качеству авиационного топлива.

Согласно распоряжению, предусматривается внедрение требования по проведению оценки соответствия авиационного топлива, которое вводится в оборот и поставляется на рынке Украины. Уполномоченным органом по контролю станет Государственная экологическая инспекция.

Таким образом, введение обязательных требований окажет позитивное влияние на экологию и окружающую среду, поскольку позволит контролировать качество авиационного топлива.

По материалам УКРИНФОРМ
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