BMW представил кабриолет с двигателем на полтысячи «лошадей»

Немецкая компания BMW представила новый автомобиль 2022 BMW M4 Competition Convertible.

Об этом сообщает CarBuzz.

В кабриолете установлен 3-литровый двигатель с двойным турбонаддувом мощностью 503 лошадиные силы и крутящим моментом 479 Нм, что на 59 л.с. и 73 Нм больше, чем у предыдущих моделей M4 Competition.

Автомобиль может разогнаться до 96 км в час за 3,6 секунды, а его максимальная скорость не превышает 280 км в час.



Фото: CarBuzz

Верхняя часть 2022 BMW M4 Competition Convertible открывается и закрывается за 18 секунд на скорости до 50 км в час.



Фото: CarBuzz

Отмечается, что для водителя предусмотрена полностью цифровая панель приборов с диагональю 31 см и 26-сантиметровый сенсорный дисплей с операционной системой iDrive 7.0.

Цена базовой модели начинается от 86 300 долларов. Старт производства 2022 BMW M4 Competition Convertible ожидается в сентябре этого года.