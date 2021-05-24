BMW представил кабриолет с двигателем на полтысячи «лошадей»

Немецкая компания BMW представила новый автомобиль 2022 BMW M4 Competition Convertible.
Об этом сообщает CarBuzz.
В кабриолете установлен 3-литровый двигатель с двойным турбонаддувом мощностью 503 лошадиные силы и крутящим моментом 479 Нм, что на 59 л.с. и 73 Нм больше, чем у предыдущих моделей M4 Competition.
Автомобиль может разогнаться до 96 км в час за 3,6 секунды, а его максимальная скорость не превышает 280 км в час.
Фото: CarBuzz
Верхняя часть 2022 BMW M4 Competition Convertible открывается и закрывается за 18 секунд на скорости до 50 км в час.
Фото: CarBuzz
Отмечается, что для водителя предусмотрена полностью цифровая панель приборов с диагональю 31 см и 26-сантиметровый сенсорный дисплей с операционной системой iDrive 7.0.
Цена базовой модели начинается от 86 300 долларов. Старт производства 2022 BMW M4 Competition Convertible ожидается в сентябре этого года.
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