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Маск анонсировал первое в мире реактивное авто (фото)

Tesla будет выпускать реактивные электромобили. Первым электрокаром, который получит реактивные двигатели, станет Roadster второго поколения. Но впоследствии эта технология может появиться и на других моделях компании, пишет bagnet.org.

Новый Roadster, который должен появиться в продаже «в ближайшие годы», получит специальный пакет модификаций SpaceX, названный в честь аэрокосмической компании Илона Маска. Он предполагает наличие 10 миниатюрных реактивных двигателей, работающих на охлажденном сжатом воздухе, который будет храниться в специальном баке.

Похожую систему используют ракеты SpaceX для корректировки траектории полета.

Новая для автопрома технология позволит приблизиться к «пределам возможностей человеческого организма» во время разгона.

В связи с этим, Маск рекомендовал отказаться от покупки Tesla Roadster в исполнении SpaceX людям, у которых есть проблемы со здоровьем. По его мнению, динамические характеристики электрокара можно сравнить с американскими горками.

К тому же, для клиентов марки будет доступна базовая версия Roadster с тремя электромоторами. Подобная модификация сможет разгоняться до «сотни» примерно за две секунды, а запас хода модели на одном заряде аккумулятора составит около тысячи километров.

Несмотря на то, что серийное производство Tesla Roadster второго поколения еще не началось, компания уже принимает заказы. Стоимость четырехместного электрокара из первой партии, которая составит около тысячи экземпляров, составляет 250 тысяч долларов.

По материалам Finance.UA
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