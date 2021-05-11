Доходы аграриев возрастут на $2,5 миллиарда благодаря спутниковым технологиям — Госкосмос

По оценкам Государственного космического агентства Украины (ГКАУ), использование космических технологий, в частности спутникового мониторинга, и своевременное реагирование на климатические и другие вызовы будут приносить сельхозпроизводителям до 2,5 млрд долларов в год.
В этом участников форума «Украина 30. Земля» заверил председатель Государственного космического агентства Владимир Тафтай.
По его словам, аграрии — одни из крупнейших в мире пользователей спутниковых данных. Ведь именно из космоса лучше всего получать детальную информацию (например, о малейшем участке поля), понимать, что там выращивается, какова влажность почвы, метеорологические условия
«Благодаря космической навигации и спутниковой связи можно с большой точностью измерять площадь, форму поля и обеспечивать меры по точному земледелию. Именно поэтому страны мира ежегодно тратят более 80 млрд долларов на реализацию космических проектов. Наибольшая доля этих расходов приходится на проекты спутниковой связи, навигации и дистанционного зондирования земли», — рассказал Тафтай.
Внедрение этих проектов в интересах агросферы помогает принимать более точные и обоснованные управленческие решения, создавать высокотехнологичные рабочие места, развивать человеческий потенциал, проводить точное земледелие, рационально использовать земли, способствовать развитию экономики и общества.
Чиновник отметил, что Украина имеет мощные возможности для обеспечения аграриев информации от космических систем. Благодаря спутниковым средствам уже отснято около 50% территории страны. По договоренности между ГКАУ, Минагрополитики и Госгеокадастром эти снимки будут использовать при формировании Национальной инфраструктуры пространственных данных.
Сейчас, отметил глава Госкосмоса, большинство ресурсов, которыми пользуется страна, иностранные. Но уже в декабре на орбиту выведут первый отечественный спутник оптико-электронного наблюдения Земли Сич-2−30 (размер кадра 46,7 км). С появлением собственных спутниковых ресурсов не придется тратить средства на закупки снимков у других стран.
«Завершаем подготовку Национальной космической программы на 2021−2025 годы, в рамках которой будет создана спутниковая сеть — Сич-2−30 и 6 дополнительных спутников более высокого разрешения», — добавил Тафтай.
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