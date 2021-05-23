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Киевстар ввел безлимит на ряд услуг в роуминге

Киевстар ввел безлимит на ряд услуг в роуминге

«Киевстар» объявил об отмене тарификации на использование ряда приложений в роуминге. При первом в сутки подключении к мобильному интернету за границей со счета абонента будет списываться пакетная стоимость.

Например, 50 грн за 100 МБ — как в Польше и ряде других стран — но в дальнейшем общаться в мессенджерах или прокладывать маршрут в онлайн-картах можно будет безлимитно.

«Без списания мегабайтов теперь можно не только писать, но и звонить в мессенджерах, пользоваться картами онлайн и другими популярными сервисами», — процитировала директора по маркетингу «Киевстара» Павла Данимана пресс-служба компании.

Согласно сообщению оператора, тарификации не будет в четырех популярных месенджерах: Viber, Facebook Messenger, Telegram и WhatsApp. Безлимитно можно будет пользоваться онлайн-картами Google Maps и Maps для iOS. А также туристическими приложениями Booking, AirBnB, Skyscanner и Tickets.ua.

Данные условия действительны для всех абонентов «Киевстара» вне зависимости от формы обслуживания в 135 странах мира.

По материалам УБР
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