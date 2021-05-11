МАУ объявила о возобновлении рейсов из Киева в Варшаву

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) продолжает возобновление рейсов, которые были временно приостановлены в связи с влиянием пандемии COVID-19. В частности, с 18 июня компания запускает рейсы из Киева в Варшаву (Польша).

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика на своем сайте.

График рейсов. Рейсы будут выполняться каждый вторник, пятницу и воскресенье по такому расписанию:

Киев ( KBP ) – Варшава ( WAW ): вылет 9:55 (по местному времени) – прибытие 10:30 (по местному времени);

) – Варшава ( ): вылет 9:55 (по местному времени) – прибытие 10:30 (по местному времени); Варшава ( WAW ) – Киев ( KBP ): вылет 14:05 (по местному времени) – прибытие 16:35 (по местному времени).

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Отмечается, что расписание рейсов позволяет обеспечить стыковки с десятком международных и внутренних рейсов через Киев (аэропорт «Борисполь»), в частности, пассажиры из Варшавы смогут удобно добраться в обратном направлении: в Харьков, Днепр, Запорожье, Львов, Ивано-Франковск, Херсон, Одессу, Кишинев (Молдова), Тбилиси, Батуми (Грузия), Тель-Авив (Израиль), Ереван (Армения), Стамбул (Турция), Дубай (ОАЭ), Баку (Азербайджан), Каир (Египет).

Цены по маршруту Киев-Варшава стартуют от 908 гривен, Варшава – Киев от 29 евро в одну сторону. В то же время въезд в Польшу с туристической целью для украинцев пока запрещен.