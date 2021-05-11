МАУ объявила о возобновлении рейсов из Киева в Варшаву

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) продолжает возобновление рейсов, которые были временно приостановлены в связи с влиянием пандемии COVID-19. В частности, с 18 июня компания запускает рейсы из Киева в Варшаву (Польша).
Об этом сообщила пресс-служба перевозчика на своем сайте.
График рейсов. Рейсы будут выполняться каждый вторник, пятницу и воскресенье по такому расписанию:
Читайте также: «МАУ» запускает прямые рейсы из Киева до курорта в ОАЭ
Отмечается, что расписание рейсов позволяет обеспечить стыковки с десятком международных и внутренних рейсов через Киев (аэропорт «Борисполь»), в частности, пассажиры из Варшавы смогут удобно добраться в обратном направлении: в Харьков, Днепр, Запорожье, Львов, Ивано-Франковск, Херсон, Одессу, Кишинев (Молдова), Тбилиси, Батуми (Грузия), Тель-Авив (Израиль), Ереван (Армения), Стамбул (Турция), Дубай (ОАЭ), Баку (Азербайджан), Каир (Египет).
Цены по маршруту Киев-Варшава стартуют от 908 гривен, Варшава – Киев от 29 евро в одну сторону. В то же время въезд в Польшу с туристической целью для украинцев пока запрещен.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В МИУ разъяснили, как будет действовать запрет на авиасообщение с БеларусьюВчера, 13:20 - 1092 15
Бездействие НБУ укрепляет гривну: прогноз курса валют до конца маяВчера, 15:02 - 1884 6
Как засчитывается в стаж в Украине работа в Польше (инфографика)6 ч. назад - 615 3
Какая МФО признана лучшей в онлайне – FinAwards-2021Вчера, 14:00 - 1165 3
Как будут назначать субсидию с мая - постановление Кабмина11.05.2021, 12:05 - 1828 2
Какие категории населения лишатся права на субсидии5 ч. назад - 2218
Бездействие НБУ укрепляет гривну: прогноз курса валют до конца маяВчера, 15:02 - 1884 6
Какая МФО признана лучшей в онлайне – FinAwards-2021Вчера, 14:00 - 1165 3
В каких регионах и на какое жилье украинцы берут ипотеку под 7%Вчера, 14:45 - 1120
Какой депозит лучший - итоги FinAwards-20214 ч. назад - 911
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»Позавчера, 10:10 - 1081 9
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 993 3
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения19.05.2021, 11:36 - 673
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 693
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 1002