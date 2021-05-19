Минрегион нашел способ уменьшить размер платежки за коммуналку

Министерство развития общин и территорий презентовало законопроект «О создании условий для внедрения комплексной термомодернизации зданий», призванный улучшить регулирование в сфере энергоэффективности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

«Главная цель законопроекта — улучшить регулирование в сфере энергоэффективности. Также масштабная термомодернизация может напрямую влиять на размер платежки украинцев. Ведь благодаря мерам по энергоэффективности в зданиях происходит экономия энергоресурсов, а следовательно, напрямую уменьшается плата за отопление», — отметил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

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Он подчеркнул также, что комплексное развитие сферы энергоэффективности может стать «одним из двигателей экономического роста страны». В то же время принятие этого проекта закона поможет в достижении целей Европейского зеленого курса.

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Законопроектом предусмотрено внесение изменений в законы Украины «Об энергетической эффективности зданий», «О Фонде энергоэффективности» и некоторые другие законы, направленные на:

адаптацию механизма предоставления государственной поддержки к потребностям совладельцев жилых зданий;

создание возможности для постепенной реализации проектов глубокой термомодернизации (с внедрением четких критериев относительно результатов в части показателей энергетической эффективности);

введение системного подхода в формировании и реализации политики по повышению энергоэффективности зданий в Украине;

широкомасштабное внедрение эффективных инструментов по сокращению потребления энергии в общественных зданиях;

создание источника данных относительно количества, характеристик и объемов потребления зданий в Украине и тому подобное.

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