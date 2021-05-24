В Украине инвентаризуют миллион гектаров государственной земли до конца года

В 2021 году Госгеокадастр запланировал внести в Государственный земельный кадастр (ГЗК) сведения о земельных участках государственной формы собственности площадью один миллион гектаров.
Об этом на форуме «Украина 30. Земля» сообщил и.о. председателя Госгеокадастра Сергей Завадский.
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Прежде всего, по его словам, речь идет об инвентаризации земельных участков, право собственности на которые возникло до 2013 года и данные о которых пока отсутствуют в ГЗК. Параллельно будет продолжаться наполнение данными различных информационных слоев кадастра — например: адресный реестр, информация по уплате земельного налога, статистические данные, сведения о сети автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры, Государственном водный кадастр и учет поверхностных водных объектов.
«В целом ГЗК уже содержит 31 информационный слой, с которыми можно ознакомиться на публичной кадастровой карте», — рассказал Завадский.
Он отметил, что стратегическая задача Госгеокадастра — это стопроцентное наполнение ГЗК сведениями о земельных участках, границах административно-территориальных единиц, нормативно-денежной оценке земель населенных пунктов.
«Сейчас кадастр содержит сведения о 43 млн гектаров земли, в него внесены данные о 9367 административно-территориальных единицах и нормативно-денежной оценке земель 5312 населенных пунктов. Также во исполнение указа президента о мерах по противодействию рейдерству Госгеокадастр и его территориальные органы вносят сведения о земельных участках, право собственности на которые возникло до 2013 года. За последние 2 года внесли данные о 456 500 участков общей площадью почти 840 тыс. га», — добавил Завадский.
Напомним, в рамках децентрализации в сфере земельных отношений Госгеокадастр с 1 февраля 2018 г. проводит передачу государственных сельхозземель в коммунальную собственность объединенных территориальных общин. В собственность почти 1300 ОТО уже перешло более 2 млн га земель сельскохозяйственного назначения. Активно такая работа ведется в Одесской, Винницкой, Херсонской и Кировоградской областях.
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