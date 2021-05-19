Приватизация Укрспирта: за месяц продали три завода за 200 млн

Так, 14 мая состоялся аукцион по продаже имущества Рава-Русского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП «Укрспирт». За объект приватизации на торгах соревновались двое участников, а стартовая цена выросла с 27,7 млн грн до 31,7 млн грн. Новый владелец после заключения договора получит комплекс зданий и необходимое оборудование для изготовления спирта.
Также 20 мая на аукционе ГП «Прозорро.Продажи» было приватизировано имущество Иваньковского завода спирта. На объект приватизации на торгах претендовали 6 компаний, а стартовая цена выросла в 4,4 раза — с 20,4 млн грн до 90 млн грн. Ожесточенная борьба продолжалась в течение всех раундов, финальные ставки участников отличались всего в 1 гривну.
Кроме того, 21 мая состоялся онлайн-аукцион по приватизации отдельного имущества Вешняковская МПД и хранения спирта, по результатам которого в госбюджет должны поступить 83,6 млн грн. За право собственности на открытых торгах соревновались 3 участников, увеличили цену в 3,9 раза со стартовых 21,2 млн грн до 83,6 грн. Актив расположен в селе Вишняки Хорольского района Полтавской области и в городе Хорол, предприятие имеет все необходимые средства для изготовления спирта.
Для справки: приватизация этих активов является частью демонополизации рынка спирта, стартовала в 2020 году. В целом по результатам 2020–2021 годов в государственный бюджет должно поступить уже около 1,5 млрд грн от приватизации спиртовых активов, а самое главное — началось формирование нового рынка спирта.
Всего на приватизацию государство выставит 41 МПД, входящие в госпредприятия «Укрспирт», и еще 37 объектов, объединенных в концерн «Укрспирт».
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