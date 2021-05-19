ПриватБанк определил сроки выплаты дивидендов

Наблюдательный совет АО «ПриватБанк» утвердил срок выплат в госбюджет 19,4 млрд грн дивидендов несколькими частями.

Об этом госбанк сообщает в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР.

Данное решение принято наблюдательным советом ПриватБанка 21 мая.

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«Произвести выплату дивидендов несколькими частями с конечным сроком не позднее 30 июня 2021 года. Размер дивидендов, подлежащих выплате в соответствии с решением общего собрания: 19 441 780 358,66 грн, в том числе размер дивидендов на одну акцию: 26,42 грн», – говорится в сообщении.

Выплаты произвести непосредственно в государственный бюджет в соответствии с порядком выплаты АО «ПриватБанк» дивидендов, установленным НКЦБФР.

Согласно распоряжению правительства, ПриватБанк перечислит в госбюджет 19,4 млрд грн, что составляет 80% чистой прибыли за 2020 год (25,3 млрд грн).

Еще 5% прибыли в размере 1 215,11 млн грн направят в резервный фонд, а 15% прибыли в размере 3 645,33 млн грн – на покрытие накопленных убытков прошлых лет.

14 мая ПриватБанк перечислил в бюджет первый транш дивидендов в размере 10 млрд грн.

За I квартал 2021 года прибыль ПриватБанка составила 2,4 млрд грн, что более чем на 25% меньше показателя первого квартала прошлого года.

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