Что входит в полномочия нотариуса

Почти каждый гражданин хотя бы раз в жизни обращался к нотариусу: то ли за оформлением наследства, то ли когда при получении кредита передавал недвижимое имущество в ипотеку или авто в залог, то ли чтобы заверить подлинность подписи уполномоченных лиц на протоколе собрания учредителей при создании юридического лица и тому подобное. Перечень услуг, которые предоставляет нотариус, действительно немалый, не так ли?
Кто же такой нотариус и чем он занимается:
К полномочиям нотариуса относится совершение нотариальных действий, государственная регистрация и проставление апостиля.
Нотариальные действия, которые может совершать нотариус:
Нотариальные действия в государственных нотариальных архивах: выдача дубликатов; заверение верности копий и выписок из документов, которые хранятся в делах этих архивов.
Дополнительные возможности нотариусов: составление проектов документов; предоставление юридических консультаций; совершение нотариального действия на выезде.
Кроме того, на нотариуса как специального субъекта возложены функции государственного регистратора:
Нотариус обязан хранить в тайне сведения, полученные им в связи с совершением нотариальных действий.
Нотариус обязан отказать в совершении нотариального действия в случае его несоответствия законодательству Украины или международным договорам.
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