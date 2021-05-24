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Что входит в полномочия нотариуса

Что входит в полномочия нотариуса

Почти каждый гражданин хотя бы раз в жизни обращался к нотариусу: то ли за оформлением наследства, то ли когда при получении кредита передавал недвижимое имущество в ипотеку или авто в залог, то ли чтобы заверить подлинность подписи уполномоченных лиц на протоколе собрания учредителей при создании юридического лица и тому подобное. Перечень услуг, которые предоставляет нотариус, действительно немалый, не так ли?

Кто же такой нотариус и чем он занимается:

К полномочиям нотариуса относится совершение нотариальных действий, государственная регистрация и проставление апостиля.

Нотариальные действия, которые может совершать нотариус:

  • заверение сделок (договоров купли-продажи, дарения, мены, завещаний, доверенностей и т. п);
  • выдача свидетельства о праве на наследство;
  • засвидетельствование верности копий документов;
  • засвидетельствование подлинности подписи на документах;
  • заверение правильности перевода документов;
  • выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов;
  • наложение и снятие запрета на отчуждение недвижимого имущества;
  • удостоверение факта, что физическое лицо является живым или находится в определенном месте;
  • удостоверение времени предъявления документов;
  • совершение исполнительных надписей;
  • совершение протестов векселей;
  • принятие денег в депозит, принятие документов на хранение;
  • другие нотариальные действия, согласно Закону Украины “О нотариате”.

Нотариальные действия в государственных нотариальных архивах: выдача дубликатов; заверение верности копий и выписок из документов, которые хранятся в делах этих архивов.

Дополнительные возможности нотариусов: составление проектов документов; предоставление юридических консультаций; совершение нотариального действия на выезде.

Кроме того, на нотариуса как специального субъекта возложены функции государственного регистратора:

  • прав на недвижимое имущество и их обременений;

  • юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Нотариус обязан хранить в тайне сведения, полученные им в связи с совершением нотариальных действий.

Нотариус обязан отказать в совершении нотариального действия в случае его несоответствия законодательству Украины или международным договорам.

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По материалам Finance.UA
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