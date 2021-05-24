Определен лучший руководитель розницы в банковском деле - FinAwards2021

В столичном Regent Hill состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2021.

На FinAwards 2021 объявили лучшего среди руководителей розничного бизнеса банков.

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Как выбирали? Для номинации были отобраны руководители розничного бизнеса компаний (члены правления, директора департаментов, начальники управлений, отделов, региональные руководители), благодаря чьим идеям, решениям, управленческому опыту компания достигла хороших показателей в розничном бизнесе за 2020 год.

Это может быть, к примеру, прирост объемов валовых премий, платежей, кредитного, депозитного портфелей, сокращение количества неработающих кредитов, прирост количества сотрудников и представительств, развитие сети, оптимизация процессов.

Всего на звание лучшего руководителя розничного бизнеса претендовали 11 представителей разных компаний. Победители определялись путем голосования независимого авторитетного жюри, экспертной группы редакции сайтов Finance.ua и Минфин, открытого голосования читателей сайта. При этом, во избежание накрутки голосов, на сайте установлена экспертиза на бот-трафик.

Кто же лучшие из лучших? По результатам голосования третье место заняла Светлана Черкай, Директор по продажам и дистрибуции, член Правления, Альфа-Банк Украина.

Серебро в номинации получил Дмитрий Мусиенко, Руководитель Дирекции розничного бизнеса в ПриватБанке.

А лучшим среди руководителей розницы в третий раз стал Антон Тютюн, член правления Ощадбанка.



Антон Тютюн (Ощадбанк) получил победу и стал лучшим руководителем розницы

Справка Finance.ua:

Антон Тютюн родился 14 марта 1977 года. Получил высшее образование в Киевском национальном экономическом университете, специальность — «банковское дело».

Общий стаж работы в банковской сфере — более 20 лет.

Профессиональную деятельность начал в 2000 году в Укрсоцбанке, где поднялся по карьерной лестнице от экономиста второй категории до заместителя директора Центра розничного бизнеса.

С 2008 по 2010 год работал заместителем Председателя правления по розничному бизнесу, членом правления БТА Банка.

О премии. FinAwards — это ежегодный конкурс, цель которого — определить лучшие финансовые компании в реализации продуктов, передовых технологий и клиентских сервисов. Учредители премии — популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Minfin.com.ua и Finance.ua, а организатор — одна из ведущих конференц-площадок в сфере финансов и технологий — BankOnline.