У каких банков лучшее дистанционное обслуживание — FinAwards2021

В пятницу, 21 мая, в столичном Regent Hill состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2021.

О номинации. В условиях карантина банкам важно искать новые диджитал-решения для того, чтобы обезопасить своих клиентов и позволить им получить банковские услуги, не обращаясь в отделения. Во время церемонии были названы те, кто не боялся этих шагов и привлекал клиентов все новыми дистанционными услугами.

В этой номинации были банки, которые предоставляют клиентам технологии и сервисы, которые позволяют им осуществлять основные финансовые операции дистанционно, такие как интернет-банк, мобильный банк, клиент-банк для юридических лиц, чат-боты в мессенджерах, круглосуточный контакт-центр, банкоматы и терминалы самообслуживания.

Среди тех, кто максимально внедрял дистанционное обслуживание:

Банк Кредит Дніпро

ПроКредит Банк

А-Банк;

ПриватБанк;

Ощадбанк;

Клиринговый Дом;

monobank | Universal Bank

ПУМБ ;

; Конкорд Банк;

sportbank;

Идея Банк;

ОТП Банк;

Банк; Альфа-Банк;

Укрсиббанк;

Юнекс Банк.

Кто в ТОПе? Третье место досталось ПриватБанку. Среди преимуществ банка в «дистанционке» стоит выделить наличие таких сервисов как интернет-банк, мобильный банк, клиент-банк для МСБ. А вот удаленная идентификация возможна только для юридических лиц.

Вторая позиция у monobank | Universal Bank. Банк для котиков предлагает своим клиентам воспользоваться мобильным банком, а также разрешает идентифицировать себя удаленно.

Победитель в лучшем дистанционном обслуживании — Альфа-Банк. Помимо интернет-банка и мобильного банкинга, Альфа в феврале 2021 года разрешил пользователям банка открывать платежные карты полностью удаленно через приложение государства в смартфоне «Дія». Такая идентификация занимает всего 5 минут: требуется лишь установить на смартфон цифровой банк Sense SuperApp, выбрать пакет услуг с дебетовой картой и пройти идентификацию через «Дію».

О премии. FinAwards — это ежегодный конкурс, цель которого определить лучшие финансовые компании в реализации продуктов, передовых технологий и клиентских сервисов. Учредители премии популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Minfin.com.ua и Finance.ua, а организатор — BankOnline.