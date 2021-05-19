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У каких банков лучшее дистанционное обслуживание — FinAwards2021

В пятницу, 21 мая, в столичном Regent Hill состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2021.

О номинации. В условиях карантина банкам важно искать новые диджитал-решения для того, чтобы обезопасить своих клиентов и позволить им получить банковские услуги, не обращаясь в отделения. Во время церемонии были названы те, кто не боялся этих шагов и привлекал клиентов все новыми дистанционными услугами.

В этой номинации были банки, которые предоставляют клиентам технологии и сервисы, которые позволяют им осуществлять основные финансовые операции дистанционно, такие как интернет-банк, мобильный банк, клиент-банк для юридических лиц, чат-боты в мессенджерах, круглосуточный контакт-центр, банкоматы и терминалы самообслуживания.

Среди тех, кто максимально внедрял дистанционное обслуживание:

  • Банк Кредит Дніпро
  • ПроКредит Банк
  • А-Банк;
  • ПриватБанк;
  • Ощадбанк;
  • Клиринговый Дом;
  • monobank | Universal Bank
  • ПУМБ;
  • Конкорд Банк;
  • sportbank;
  • Идея Банк;
  • ОТП Банк;
  • Альфа-Банк;
  • Укрсиббанк;
  • Юнекс Банк.

Кто в ТОПе? Третье место досталось ПриватБанку. Среди преимуществ банка в «дистанционке» стоит выделить наличие таких сервисов как интернет-банк, мобильный банк, клиент-банк для МСБ. А вот удаленная идентификация возможна только для юридических лиц.

Вторая позиция у monobank | Universal Bank. Банк для котиков предлагает своим клиентам воспользоваться мобильным банком, а также разрешает идентифицировать себя удаленно.

Победитель в лучшем дистанционном обслуживании — Альфа-Банк. Помимо интернет-банка и мобильного банкинга, Альфа в феврале 2021 года разрешил пользователям банка открывать платежные карты полностью удаленно через приложение государства в смартфоне «Дія». Такая идентификация занимает всего 5 минут: требуется лишь установить на смартфон цифровой банк Sense SuperApp, выбрать пакет услуг с дебетовой картой и пройти идентификацию через «Дію».

О премии. FinAwards — это ежегодный конкурс, цель которого определить лучшие финансовые компании в реализации продуктов, передовых технологий и клиентских сервисов. Учредители премии популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Minfin.com.ua и Finance.ua, а организатор — BankOnline.

По материалам Finance.UA
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