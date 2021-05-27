Кто должен платить за поверку счетчиков газа

Кто будет платить за проведение поверки счетчиков газа зависит от того, проводиться ли поверка периодически или вне очереди.

Об этом сообщает портал для потребителей природного газа в Украине 104.ua на странице в Facebook.

Кто когда должен платить за поверку счетчиков:

1). Периодическую поверку счетчиков оплачивает газораспределительное предприятие. Как техническое обслуживание, так и связанный с такой поверкой ремонт (демонтаж, транспортировка и монтаж), – сказано в сообщении.

2). Внеочередная и экспертная поверка счетчика газа и связанные с этим расходы (на демонтаж, транспортировку и монтаж):

должны быть компенсированы их инициатором, если по результатам внеочередной и экспертной поверки счетчика не будет подтвержден факт его несоответствия нормативным документам;

должны быть компенсированы потребителем, если по результатам внеочередной и экспертной поверки счетчика будет подтверждено его несоответствие нормативным документам в области метрологии и/или факт несанкционированного вмешательства в его работу.

Справка Finance.ua:

С 1 января 2021 года в Украине в очередной раз выросли почти все коммунальные тарифы для населения. Особенно чувствительным для населения это повышение тарифов стало в условиях gервой «коронавирусной» зимы.

НАК «Нафтогаз Украины» работает над разработкой и внедрением трехлетнего тарифного плана на газ для бытовых потребителей.

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