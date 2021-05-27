Кто должен платить за поверку счетчиков газа

Кто будет платить за проведение поверки счетчиков газа зависит от того, проводиться ли поверка периодически или вне очереди.
Об этом сообщает портал для потребителей природного газа в Украине 104.ua на странице в Facebook.
Кто когда должен платить за поверку счетчиков:
1). Периодическую поверку счетчиков оплачивает газораспределительное предприятие. Как техническое обслуживание, так и связанный с такой поверкой ремонт (демонтаж, транспортировка и монтаж), – сказано в сообщении.
2). Внеочередная и экспертная поверка счетчика газа и связанные с этим расходы (на демонтаж, транспортировку и монтаж):
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